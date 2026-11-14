UP Elections 2027: यूपी चुनाव में कांग्रेस को 200 नहीं तो कितनी सीटें देंगे अखिलेश यादव, खुद दिया संकेत

UP Elections 2027: आगामी कुछ महीनों में या कहें फरवरी-मार्च में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 होने वाले हैं. भले ही चुनाव में कुछ महीने शेष हों, लेकिन चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है. जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी सत्ता बरकरार रखना चाहती है तो वहीं समाजवादी पार्टी 10 साल बाद यूपी में वापसी की कोशिशों में जुटी है. इस बीच यूपी चुनाव 2027 में कांग्रेस के साथ गठबंधन पर बड़ा बयान दिया है.

यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की सीटों की मांग पर अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि क्या कांग्रेस ने 200 सीटों की मांग की है तो उन्होंने कहा कि उससे थोड़ा कम. जब पूछा गया कि क्या उन्होंने 180 सीटों की मांग की है, तो उन्होंने कहा कि 180 में एक जोड़ लीजिए. समाजवादी पार्टी के प्रमुख और कांग्रेस के सहयोगी अखिलेश यादव ने शनिवार को बताया कि कांग्रेस अगले साल उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 181 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है.

जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस ने कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की है – क्या यह संख्या 100 है? तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने HT लीडरशिप समिट 2026 में कहा- ‘देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और उन्होंने जितनी सीटों की मांग की है, वह आपके बताए गए आंकड़े से कहीं ज्यादा है.

लगातार यूपी में गिर रहा कांग्रेस का ग्राफ

यहां पर बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का ग्राफ 1989 से ही नीचे गिर रहा है. इसी साल पार्टी ने देश के सबसे अधिक आबादी वाले इस राज्य में आखिरी बार सत्ता संभाली थी. 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा, लेकिन वह केवल दो सीटें ही जीत सकी. यह प्रदर्शन 2017 की 7 सीटों वाली जीत से भी खराब था, वहीं, 2022 में SP ने 111 सीटें जीती थीं.

26 नवंबर को सपा जारी करेगी ‘जन-मन घोषणापत्र’

कांग्रेस नेताओं ने माना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने पार्टी की उम्मीदें बढ़ाई हैं. इन चुनावों में कांग्रेस ने SP के साथ गठबंधन करके 6 सीटें जीतीं, जबकि SP ने 37 सीटें हासिल कीं और BJP को 33 सीटों तक सीमित कर दिया. विधानसभा चुनाव 2027 की शुरुआत में होने हैं. SP ने घोषणा की है कि वह इन चुनावों के लिए अपना ‘जन-मन घोषणापत्र’ 26 नवंबर को जारी करेगी, जो कि ‘संविधान दिवस’ का दिन भी है.