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UP Chunav 2027: अखिलेश यादव पर चढ़ा BSP का नीला रंग, जानिये क्या है इसका कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दिपके से कनेक्शन?

UP Chunav 2027: समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पारंपरिक रूप से लाल रंग की टोपी पहनते हैं, लेकिन अब इनके झंडे में लाल और हरा रंग के अलावा नीला रंग भी नजर आएगा.

By: JP Yadav | Last Updated: September 8, 2026 12:11:52 PM IST

Akhilesh yadav up chunav 2027
Akhilesh yadav up chunav 2027


UP Chunav 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है. ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने जीत के लिए दांव लगाने की तैयारी शुरू कर दी है. इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2027 के चुनाव के मद्देनजर अपने PDA (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) फॉर्मूले में P को मजबूत करने के लिए बड़ा निर्णय लिया है. लाल रंग की टोपी और झंडे का लाल रंग अब नीला नजर आएगा.  सपा अपने छात्र संगठन समाजवादी पार्टी छात्र सभा के लिए नीले रंग का नया ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी में है. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इसको लेकर मंगलवार को बड़ी घोषणा की है.

मायावती के वोटबैंक में सेंध

बताया जा रहा है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव इस प्रयोग के जरिये दलित युवाओं को साधने की तैयारी मैं हैं. उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर नीला रंग पारंपरिक रूप से बहुजन समाज पार्टी (BSP) और आजाद समाज पार्टी जैसी दलित-केंद्रित पार्टियों की पहचान रहा है. ऐसे में सपा का यह कदम सियासी नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है. वैसे यह बात अहम है कि संविधान निर्माता बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर भी अक्सर नीले रंग के कपड़ों में नजर आते थे. ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस प्रयोग के जरिये दलितों वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाने की तैयारी में हैं. 

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SP का Gen Z और Gen Alpha पर फोकस

मिली जानकारी के मुताबिक,  समाजवादी पार्टी  अपने सभी युवा संगठनों को एक नई और साफ पहचान देने की तैयारी में है. खासतौर से समाजवादी पार्टी युवजन सभा, लोहिया वाहिनी, अंबेडकर वाहिनी और छात्र सभा जैसे विंग्स का काम और पहचान नए सिरे से तय किए जा रहे हैं. ऐसे में नीला रंग को प्राथमिकता दी जाएगी. 
 यह भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव Gen Z और Gen Alpha पर फोकस बढ़ाना चाह रही है और सपा की नजर अब नई पीढ़ी के युवा वोटरों पर है. 

अभिजीत दिपके से क्या है कनेक्शन?

यहां पर बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने नेताओं ने पिछले सप्ताह ही अखिलेश यादव से मुलाकात की थी. इस बारे में कोई बयान तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन इससे इन अटकलों को हवा दी है कि CJP समाजवादी पार्टी को यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में समर्थन कर सकती है.  अखिलेश यादव और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के को-कन्वीनर और स्पोक्सपर्सन आशुतोष रांका से मिलने नीले रंग पर जाने का फैसला लिया है. ऐसे में कहा जा रहा है कि इसका संबंध अभिषेक दिपके से भी हो सकता है, जो खुद दलित हैं. 

Tags: up chunav 2027
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