UP Assembly Election: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में श्रावस्ती जिले की दोनों विधानसभा सीटों पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला था. भिनगा सीट पर समाजवादी पार्टी (सपा) ने जीत दर्ज की थी, जबकि श्रावस्ती विधानसभा सीट पर बीजेपी ने बेहद करीबी मुकाबले में बाजी मार ली थी. भिनगा में सपा प्रत्याशी इंद्राणी देवी ने बीजेपी के पदमसेन चौधरी को 13,574 वोटों से हराया था, वहीं श्रावस्ती सीट पर बीजेपी के रामफेरन ने सपा के मोहम्मद असलम को महज 1,457 मतों से शिकस्त दी थी.

भिनगा विधानसभा सीट पर 2022 के चुनाव में सपा प्रत्याशी इंद्राणी देवी ने कुल 1,03,661 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी. वहीं, बीजेपी के पदमसेन चौधरी को 90,087 वोट मिले. दोनों के बीच जीत का अंतर 13,574 मतों का रहा थी.

बसपा प्रत्याशी अलीमुद्दीन 21,547 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे, जबकि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के हम्मद रमजान को 4,073 वोट मिले थे.

श्रावस्ती सीट पर 1,457 वोटों से जीती थी बीजेपी

श्रावस्ती विधानसभा सीट पर 2022 का चुनाव बेहद रोमांचक रहा था. बीजेपी प्रत्याशी रामफेरन ने सपा के मोहम्मद असलम को महज 1,457 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी.

रामफेरन को कुल 98,640 वोट मिले थे, जबकि मोहम्मद असलम के खाते में 97,183 मत आए थे. दोनों प्रत्याशियों के बीच आखिरी तक कड़ा मुकाबला रहा था और परिणाम में बीजेपी को मामूली अंतर से जीत मिली थी.

तीसरे स्थान पर रही थीं बसपा प्रत्याशी नीतू मिश्रा

बसपा प्रत्याशी नीतू मिश्रा 41,026 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रही थीं, जबकि कांग्रेस के मुहम्मद रमजान को 4,655 वोट मिले. इस सीट पर बीजेपी, सपा और बसपा के बीच मुकाबला देखने को मिला.

अब सभी की नजरें 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर टिकी हैं. इस बार भी दोनों ही पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है.