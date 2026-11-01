UP Assembly Election: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. हाथरस जिले की तीन विधानसभा सीटों पर भी चुनावी मुकाबले को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. 2022 के विधानसभा चुनाव में जिले की दो सीटों पर बीजेपी और एक सीट पर राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) ने जीत दर्ज की थी.

हाथरस विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. वर्तमान में यहां बीजेपी की अंजुला सिंह माहौर विधायक हैं. उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी संजीव कुमार को 70 हजार से अधिक मतों के अंतर से हराया था.

अंजुला सिंह माहौर को कुल 1,54,655 वोट मिले थे, जबकि बसपा के संजीव कुमार को 53,799 मत प्राप्त हुए थे. समाजवादी पार्टी के बृजमोहन राही 47,185 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे. इस सीट पर पिछली बार कुल 14 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था.

सिकंदराराऊ में बीजेपी की जीत

सिकंदराराऊ विधानसभा सीट पर बीजेपी के बीरेंद्र सिंह राणा विधायक हैं. उन्होंने 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ललित प्रताप बघेल को 14 हजार से अधिक मतों से पराजित किया था.

बीरेंद्र सिंह राणा को 98,094 वोट मिले थे, जबकि सपा प्रत्याशी ललित प्रताप बघेल को 89,990 मत प्राप्त हुए थे. बसपा के अवधेश कुमार सिंह 41,781 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे. कांग्रेस प्रत्याशी छवि वैष्णव को महज 1,159 वोट मिले और वह पांचवें स्थान पर रहीं. इस सीट पर कुल 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे.

सादाबाद में रालोद ने बीजेपी को दी थी शिकस्त

सादाबाद विधानसभा सीट पर 2022 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के प्रदीप कुमार सिंह उर्फ गुड्डू चौधरी ने जीत दर्ज की थी. उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी रामवीर उपाध्याय को करीब 6,400 वोटों से हराया था.

प्रदीप कुमार सिंह को कुल 1,04,874 वोट मिले थे, जबकि रामवीर उपाध्याय के खाते में 98,437 वोट आए थे. बसपा के अविन शर्मा तीसरे और कांग्रेस के मथुरा प्रसाद चौथे स्थान पर रहे थे.

इस तरह हाथरस जिले में सपा खाता भी नहीं खोल सकी थी. ऐसे में 2027 में होने वाले चुनाव में इन सीटों पर खास नजर रहेगी. हालांकि, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले चुनाव में रालोद का सपा से गठबंधन था, जो बाद में एनडीए में शामिल हो गई थी.