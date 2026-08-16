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UP Election: 56 दिनों के राष्ट्रपति शासन के बाद मायावती बनीं सीएम, फिर बीजेपी के खेल से मुलायम कैसे बन गए मुख्यमंत्री?

UP Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली. फिर 56 दिनों के राष्ट्रपति शासन के बाद मायावती ने बीजेपी के समर्थन से सरकार तो बनाई लेकिन ज्यादा दिनों तक गठबंधन नहीं चला. फिर मुलायम ने बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई और फिर उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया.

By: Sohail Rahman | Published: August 16, 2026 1:01:31 PM IST

जब बीजेपी के समर्थन से पहले मायावती फिर मुलायम बने थे मुख्यमंत्री
जब बीजेपी के समर्थन से पहले मायावती फिर मुलायम बने थे मुख्यमंत्री


UP Election: उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है. ऐसे में आइए पहले हुए विधानसभा चुनाव के किस्से के बारे में बात करते हैं. आज हम आपको उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2002 के बारे में बताते हैं. जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था. इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी, बीएसपी, सीपीआई, सीपीआई एम, कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था. इस चुनाव में मुलायम सिंह के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी (SP) राज्य स्तरीय पार्टियों में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रही थी. इसके अलावा, दूसरे राज्यों की 9 क्षेत्रीय पार्टियों और 75 गैर-पंजीकृत राजनीतिक पार्टियां भी मैदान में थीं.

उत्तर प्रदेश की 425 सीटों के लिए वोटिंग हुई. जब नतीजे घोषित हुए तो समाजवादी पार्टी 142 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. इसके अलावा, मायावती की बहुजन समाज पार्टी (BSP) 98 सीटों के साथ दूसरे, बीजेपी 88 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रही. कांग्रेस ने 25, अजीत सिंह की राष्ट्रीय लोक दल (RLD) ने 14 सीटों पर जीत हासिल की. नतीजें सामने आने के बाद एक बात को क्लियर था कि कोई भी पार्टी बिना गठबंधन के सरकार नहीं बना सकती है. इसलिए गठबंधन की कवायद शुरू हो गई.

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मायावती ने बीजेपी के साथ मिलकर बनाई सरकार

2002 के नतीजे में किसी भी एक पार्टी के पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं था और किसी भी पार्टी ने सरकार बनाने का दावा भी पेश नहीं किया. जिसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया. 56 दिनों के राष्ट्रपति शासन के बाद मायावती और बीजेपी के बीच बातचीत ‘कॉमन मिनिमम प्रोग्राम’ पर एक समझौते के साथ खत्म हुई, बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए मायावती का समर्थन तो किया. लेकिन जल्द ही दोनों पार्टियों के बीच हितों का टकराव शुरू हो गई. उस समय लालजी टंडन, ओमप्रकाश सिंह, कलराज मिश्र और हुकुम सिंह जैसे बीजेपी नेता मायावती सरकार में कैबिनेट मंत्री थे. 29 अगस्त 2003 को बीजेपी ने मायावती सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा.

यह भी पढ़ें – UP Elections 2027: कुर्मी वोटरों पर क्यों है सभी पार्टियों की नजर, इस समुदाय का कितने विधानसभा क्षेत्रों पर सीधा प्रभाव?

बीजेपी के समर्थन से एसपी ने बनाई सरकार

26 अगस्त 2003 को ही मुलायम सिंह यादव ने सरकार बनाने का दावा पेश किया, हालांकि, उस वक्त उसके पास जरूरी बहुमत नहीं थी. 27 अगस्त को बीएसपी के 13 विधायकों ने मुलायम को समर्थन देने की घोषणा की. जिसके बाद मुलायम सिंह यादव ने गवर्नर के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया और 210 विधायकों के समर्थन वाला एक पत्र राज्यपाल को सौंपा. हालांकि यह संख्या बहुमत के लिए जरूरी 213 के आंकड़े से कम थी, फिर भी गवर्नर ने जल्दबाजी में मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी. इसके बाद बीजेपी के समर्थन से मुलायम सिंह यादव 29 अगस्त, 2003 को मुख्यमंत्री बने. उस समय लालजी टंडन ने गवर्नर के फैसले को सही ठहराते हुए इसे लोकतंत्र को मजबूत करने वाला कदम बताया था.

बीजेपी ने 2002 में मुलायम को मुख्यमंत्री बनने से रोका था

सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस बीजेपी ने 2002 में मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोका था, उसी ने 2003 में सरकार बनाने में मदद की. 1989 से मुलायम का विरोध करने वाले अजीत सिंह भी उनके साथ आ गए. कल्याण सिंह ने भी बहुमत का आंकड़ा पार करने में उनकी मदद की. सोनिया गांधी, जिन्हें मुलायम ने 1999 में प्रधानमंत्री बनने से रोका था, उन्होंने भी अपना समर्थन दिया. इसके बाद, बीएसपी के 41 विधायक मुलायम के साथ आ गए और उनकी सरकार ने अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया.

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Tags: home-hero-pos-3UP Election
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