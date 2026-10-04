Zahurabad Assembly Seat: यहां किसी एक दल का नहीं चला दबदबा! कहानी यूपी के उस सीट की जहां हमेशा बदलता रहा वोटरों का मिजाज

UP Assembly Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज होने लगी है. पूर्वांचल की जहूराबाद विधानसभा सीट भी उन सीटों में शामिल है, जहां पिछले कई चुनावों में मतदाताओं ने किसी एक दल पर लगातार भरोसा नहीं जताया. यहां कभी कांग्रेस का दबदबा रहा, को कभी BSP और BJP ने जीत दर्ज की. पिछले दो चुनावों में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के ओम प्रकाश राजभर लगातार विजयी रहे. ऐसे में 2027 में इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प रहने की उम्मीद है. चुनावी इतिहास बताता है कि जरूराबाद का वोटर समय के साथ अपना राजनीतिक रुख बदलता रहा है.

कांग्रेस से शुरू हुआ सफर, कई दलों को मिला मौका

जहूराबाद की चुनावी कहानी काफी पुरानी है. 1974 में BKD के रघुबीर ने जीत दर्ज की, जबकि 1977 में CPI के जयराम विधायक बने. इसके बाद 1980 में कांग्रेस (I), 1985 और 1989 में कांग्रेस ने सीट जीती. 1991 में जनता दल के सुरेंद्र सिंह विजयी हुए. यानी शुरुआती दौर से ही यहां सत्ता किसी एक पार्टी के पास स्थायी रूप से नहीं रही.

1990 के दशक में BSP-BJP की एंट्री

1993 में BSP के इस्तेयाक अंसारी ने 56,476 वोट हासिल कर बीजेपी के गणेश को 12,986 वोटों से हराया. 1996 में तस्वीर फिर बदली और बीजेपी के गणेश 51,895 वोटों के साथ विजयी हुए. इसके बाद 2002 और 2007 में लगातार BSP के कालीचरण ने जीत दर्ज की. 2002 में उनका जीत का अंतर 6,223 वोट था.

2012 में SP, 2017 से राजभर फैक्टर

साल 2012 में SP की सैयदा शादाब फातिमा ने 67,012 वोट लेकर BSP के कालीचरण को हराया. लेकिन 2017 में बड़ा बदलाव हुआ. SBSP के ओम प्रकाश राजभर ने 86,583 वोट हासिल कर BSP के कालीचरण को 18,081 वोटों से शिकस्त दी. 2022 में भी ओम प्रकाश राजभर ने बाजी मारी. उन्हें 1,14,860 वोट मिले और उन्होंने बीजेपी के कालीचरण को 45,632 वोटों के बड़े अंतर से हराया. BSP की सैयदा शादाब फातिमा तीसरे स्थान पर रहीं.