UP Election: यूपी में राशन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव, चुनाव से पहले राशन दुकानदारों को मिला तोहफा, कमीशन 90 से बढ़ाकर हुआ 125 रुपये प्रति कुंतल

UP Election: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मुख्यमत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के हजारों कोटेदारों को एक तोहफा दिया है. दरअसल, कोटेदारों का कमीशन बढ़ा दिया गया है. उनका कमीशन 90 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति कुंतल कर दिया. मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद प्रदेश भर के कोटेदारों में खुशी का माहौल है. सरकार द्वारा उनकी आर्थिक मजबूती के लिए काफी अहम कदम उठाया गया है.

मजबूत करने की दिशा में कदम उठाया है, बल्कि राशन वितरण व्यवस्था में डिजिटल तकनीक लागू कर उनके सम्मान को भी बढ़ाया है जबकि पहले लोग संदेह की नजर से देखते थे.

पहले गड़बड़ियों का खामियाजा कोटेदार भुगतते थे

देखा जाए तो पहले राशन वितरण व्यवस्था में होने वाली गड़बड़ियों का ठीकरा कोटेदारों पर फूटता था. इसका सारा खामियाजा कोटेदार को ही भुगतना पड़ता था. जो कोटेदार ईमानदारी से काम करते थे उन्हें भी कई बार बदनाम किया जाता था. अब पूरी प्रक्रिया डिजिटल होने के कारण पारदर्शिता बढ़ी है. अब अंगूठा लगाते ही लाभार्थी को राशन मिलता है. हालांकि, अब राशन डीलरों का कमीशन बढ़ जाने के चलते उनमें खुशी की लहर है.

डिजिटल तकनीक आने के बाद आसान हुआ काम