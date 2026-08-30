UP Chunav 2027: यूपी की सबसे छोटी विधानसभा, लेकिन सियासत में सबसे बड़ा दांव! SP और BJP में होती है कड़ी टक्कर; क्यों हॉट सीट है सीसामऊ?

UP Chunav 2027: जैसे-जैसे उत्तर प्रदेश 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रहा है, सिसामऊ शहरी इलाकों की उन सीटों में से एक बनी हुई है जिन पर सबकी नज़र है. कई दूसरी सीटों की तरह, सिसामऊ का भी एक लंबा चुनावी इतिहास रहा है, जिसमें राजनीतिक उतार-चढ़ाव और समाजवादी पार्टी (SP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच अक्सर आमने-सामने की टक्कर देखने को मिली है. सिसामऊ, कानपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है. हालांकि यह कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी विधानसभा सीट नहीं है, लेकिन नवंबर 2024 में हुए उपचुनाव वाली नौ सीटों में इसका वोटर बेस सबसे छोटा था, जिसमें लगभग 2.71 लाख वोटर थे.

सिसामऊ में कितने वोटर हैं?

2017 में इस सीट पर 2,72,289 वोटर थे. सिसामऊ उपचुनाव से पहले की रिपोर्ट के अनुसार, 2024 तक वोटर लिस्ट में लगभग 2.71 लाख वोटर थे. यह सीट मुख्य रूप से शहरी है और इसमें कानपुर नगर निगम के कई वार्ड आते हैं. इसका छोटा भौगोलिक दायरा और घनी शहरी आबादी इसे ऐसा बनाती है कि चुनावों के दौरान स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार की लोकप्रियता और समुदाय-स्तर पर लोगों को एकजुट करना बहुत अहम हो जाता है.

सिसामऊ का चुनावी इतिहास

पिछले कुछ दशकों में सिसामऊ में कई राजनीतिक बदलाव हुए हैं. पहले यह सीट अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित थी, लेकिन अब यह एक सामान्य सीट है. कांग्रेस, जनता पार्टी, जनता दल, BJP और समाजवादी पार्टी सभी ने अलग-अलग समय पर यहाँ जीत हासिल की है. 1990 के दशक के ज़्यादातर समय में इस सीट पर BJP का दबदबा रहा, जबकि 2002 और 2007 में कांग्रेस ने अपनी स्थिति मज़बूत की. 2012 में राजनीतिक समीकरण फिर बदले जब समाजवादी पार्टी के हाजी इरफान सोलंकी ने यह सीट जीती. तब से, सिसामऊ काफी हद तक SP का गढ़ बना हुआ है, और इरफान सोलंकी ने 2017 और 2022 में भी जीत हासिल की.

2017 में जीती थी SP

2017 के विधानसभा चुनाव ने दिखाया कि सिसामऊ में मुकाबला कितना कड़ा हो सकता है. SP के हाजी इरफ़ान सोलंकी को 73,030 वोट मिले और उन्होंने BJP के सुरेश अवस्थी को हराया, जिन्हें 67,204 वोट मिले थे. जीत का अंतर सिर्फ़ 5,826 वोटों का था, और दोनों मुख्य उम्मीदवारों को कुल वोटों का 90% से ज़्यादा हिस्सा मिला. नतीजों से पता चला कि सिसामऊ में वोटों में मामूली बदलाव भी नतीजा बदल सकता है.

2022 में SP ने सीट बरकरार रखी

2022 के विधानसभा चुनाव में, इरफ़ान सोलंकी ने 79,163 वोट पाकर SP के लिए सीट बरकरार रखी, जबकि BJP उम्मीदवार सलिल विश्नोई को 66,897 वोट मिले. SP की जीत का अंतर बढ़कर 12,266 वोट हो गया (2017 में यह 5,826 था); सोलंकी को कुल वोटों का लगभग 50.7% हिस्सा मिला, जबकि विश्नोई को 42.8% वोट मिले. इरफ़ान सोलंकी के अयोग्य घोषित होने के बाद नवंबर 2024 में उपचुनाव के लिए यह सीट खाली हो गई. SP ने उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को मैदान में उतारा, जिन्होंने चुनाव जीता और कानपुर की इस अहम शहरी सीट पर पार्टी की पकड़ को और मज़बूत किया.

2027 से पहले सिसामऊ क्यों अहम है?

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की ओर बढ़ते हुए, सिसामऊ एक अहम चुनावी अखाड़ा बना रहेगा. जहाँ SP अपनी हालिया बढ़त को और मज़बूत करने की कोशिश करेगी, वहीं BJP इस सीट को अपने पक्ष में करने के लिए अपने बड़े वोटर बेस को लामबंद करने पर ध्यान देगी. हाल के आम चुनावों में BJP के बहुत कम अंतर से दूसरे स्थान पर रहने और 2024 के उपचुनाव में SP की मज़बूत पकड़ बनाए रखने के कारण, सिसामऊ कानपुर के सबसे दिलचस्प शहरी मुकाबलों में से एक होने की उम्मीद है.

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