UP Chuanv 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी के मद्देनजर ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन ने बाजी मार ली है, क्योंकि सपा और कांग्रेस गठबंधन जहां अधर में है तो भाजपा और उसके सहयोगियों के बीच खींचतान की अंदरूनी खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं. समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन में खींचतान के बीच UP चुनावों के लिए SP और कांग्रेस शुक्रवार (27 नवंबर, 2026) को सीट-बंटवारे पर दूसरे दौर की बातचीत करेंगे.

मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि समाजवादी पार्टी (SP) और कांग्रेस अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए शुक्रवार को सीट-बंटवारे पर दूसरे दौर की बातचीत करने जा रही हैं. इससे कुछ दिन पहले ही यानी मंगलवार शाम को SP की पहली उम्मीदवार सूची आने के बाद गठबंधन में खींचतान शुरू हो गई थी.

यह दूसरा दौर काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें दोनों सहयोगी दल हर सीट पर अलग-अलग चर्चा कर सकते हैं. देश के सबसे बड़े राज्य में, SP ने कांग्रेस को 26 सीटें देने की पेशकश की है, लेकिन कांग्रेस इससे कहीं ज्यादा सीटों की मांग कर सकती है. सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस के वार्ताकारों ने संकेत दिया है कि दूसरे दौर की बातचीत से पहले वे पार्टी की आगे की योजनाओं पर अपने आलाकमान से चर्चा करेंगे. सूत्रों के अनुसार, यह अगला दौर कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई की प्रमुख आराधना मिश्रा की बेटी की शादी के समारोह खत्म होने के बाद शुरू होगा.

कौन हैं नंदजा मिश्रा है

नंदजा मिश्रा (Nandaja Mishra) एक मेधावी छात्रा और अंबालिका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी (AIMT) की बोर्ड ऑफ सोसाइटी की सदस्य व न्यासी हैं. नंदजा मिश्रा ने लंदन यूनिवर्सिटी के गोल्डस्मिथ कॉलेज (Goldsmiths College) से मीडिया एंड कम्युनिकेशन (Media and Communication) में उत्कृष्ट अंकों के साथ ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की है. उनकी मां आराधना मिश्रा ‘मोना’ ह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता और रामपुर खास से विधायक हैं. वहीं, उनके नाना प्रमोद तिवारी हैं, जो राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं. नंदजा के पिता अम्बिका मिश्र एक पर्यावरणविद हैं. नंदजा के बारे में सोशल मीडिया के जरिये जानकारी मिली है को सितंबर 2024 में लंदन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह (Graduation Ceremony) के दौरान उन्होंने भारतीय परिधान पहनकर उपाधि ग्रहण की और मंच से ‘जय हिंद’ कहा था. कहा जा रहा है कि मोना मिश्रा की बेटी शादी में अखिलेश यादव भी आएंगे और कांग्रेस के कई दिग्गज भी. इसमें सोनिया से लेकर राहुल गांधी भी शामिल होंगे. ऐसे में यहां पर सपा और कांग्रेस के बीच गठंबधन में फंसी गांठ और खुल सकती है.

यहां पर बता दें कि मंगलवार (24 नवंबर, 2026) को समाजवादी पार्टी (SP) ने अपने पांच उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की. इससे कुछ घंटे पहले ही उन्होंने कांग्रेस के सामने राज्य की 403 सीटों में से 26 सीटों का एक शुरुआती प्रस्ताव रखा था. यह प्रस्ताव कांग्रेस की 120 सीटों की मांग से बहुत कम था, जिससे गठबंधन में बेचैनी पैदा हो गई और लंबी बातचीत का रास्ता खुल गया. इसके अलावा, SP ने सहारनपुर की उन सीटों के लिए भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जिन पर कांग्रेस पहले ही अपना दावा जता चुकी थी और ऐसा उन्होंने अपने सहयोगी दल से सलाह किए बिना ही किया.

सपा के रुख से इमरान मसूद नाराज!

वहीं, सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बुधवार को कहा कि यहां जो कुछ भी हो रहा है, उससे लगता है कि इस मामले में गंभीरता की कमी है. एक तरफ तो आप (SP) बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप घोषणाएं कर रहे हैं. इससे साफ पता चलता है कि इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है. उन्होंने आगे कहा कि जब आपने मेरे खिलाफ यह घोषणा कर दी है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझसे लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस से लड़ना चाहते हैं, या फिर BJP से? यह तो तय होना ही चाहिए कि आप BJP से लड़ना चाहते हैं या हमसे?

जीतने की क्षमता पर मिलेंगीं कांग्रेस को सीटें: अखिलेश यादव

वहीं, यूपी कांग्रेस पार्टी के UP प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने 26 सीटों वाले फॉर्मूले को खारिज कर दिया और दोनों पक्षों से अधिक जिम्मेदारी भरा व्यवहार करने की मांग की. उन्होंने कहा कि 26 सीटों वाले फॉर्मूले का तो सवाल ही नहीं उठता. अभी 403 सीटों को लेकर बातचीत चल रही है. जब ये बातचीत पूरी हो जाएगी और कोई सम्मानजनक समझौता हो जाएगा, तो हम सबको बता देंगे. हालांकि, मेरा मानना ​​है कि दोनों पार्टियों के नेतृत्व को बहुत जिम्मेदारी भरा व्यवहार दिखाना चाहिए और सोच-समझकर बयान देने चाहिए। इसी में सभी की भलाई है, और देश की जनता भी यही चाहती है. SP प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि पार्टी कांग्रेस को चुनाव में केवल वही सीटें देगी, जिन्हें जीतने की उनमें क्षमता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि टिकट बंटवारे में जमीनी स्तर पर किया गया काम और पार्टी की ‘PDA’ रणनीति ही सबसे अहम कारक होंगे.

2022 के चुनाव में कांग्रेस को मिली थी सिर्फ 2 सीटें

यहां पर बता दें कि कांग्रेस और SP पहले भी गठबंधन में रह चुके हैं. 2017 के विधानसभा चुनाव में दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें कांग्रेस ने 114 सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 सीटें जीतीं, जबकि SP ने 47 सीटें जीतीं। उस चुनाव में BJP ने 312 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी. 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था और उसे केवल 2 सीटें मिली थीं.