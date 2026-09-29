Tanda Assembly: कभी कांग्रेस का गढ़, फिर BSP-SP का दबदबा, बीजेपी ने भी… काफी दिलचस्प है टांडा सीट का राजनीतिक इतिहास

Tanda Vidhan Sabha Seat: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए सबसे अहम है. ऐसे में अंबेडकर नगर जिले की टांडा विधानसभा सीट भी राजनीतिक तौर पर चर्चा में है. इस सीट का चुनावी इतिहास देखें तो यहां लंबे समय तक किसी एक दल का स्थायी दबदबा नहीं रहा. कभी कांग्रेस का दौर रहा, तो बाद के सालों में BSP और SP ने मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई. बीजेपी भी 2017 में यहां जीत हासिल कर चुकी है. 2022 में सपा ने दोबारा सीट अपने नाम कर ली.

टांडा सीट का पुराना सियासी सफर

टांडा विधानसभा क्षेत्र में 1962 से 2022 तक कुल 17 विधानसभा चुनाव दर्ज हैं. उपलब्ध चुनावी आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान, आठ अलग-अलग पार्टियों ने यहां जीत दर्ज की है. यानी सीट का राजनीतिक इतिहास किसी एक दल के लगातार कब्जे वाला नहीं रहा. कांग्रेस ने 1980 से 1989 के बीच लगातार तीन चुनाव जीते थे. इसके बाद भी सीट पर कई दलों के उम्मीदवार जीतते रहे.

1990 के दशक में बसपा ने टांडा में अपनी मजबूत पकड़ बनाई. 1993 में मसूद अहमद ने बसपा के टिकट पर जीत दर्ज की. इसके बाद 1996 में लालजी वर्मा बसपा के उम्मीदवार के तौर पर विजयी हुए. 2002 और 2007 में भी लालजी वर्मा ने बसपा के टिकट पर लगातार जीत दर्जी की.

2012 में सपा की वापसी

2012 के विधानसभा चुनाव में टांडा का समीकरण बदला और समाजवादी पार्टी के अजीमुलहक पहलवान ने जीत हासिक की. उन्हें 83,249 वोट मिले, जबकि बसपा के अजय कुमार उर्फ विशाल वर्मा को 55,728 वोट मिले. इस चुनाव में सपा की जीत का अंतर 27,521 वोट रहा.

2017 में सिर्फ 1,725 वोट से बीजेपी की जीत

2017 का चुनाव इस सीट के सबसे करीबी मुकाबलों में शामिल रहा. बीजेपी की संजू देवी ने 74,768 वोट हासिल कर सपा के अजीमुलहक पहलवान को सिर्फ 1,725 वोटों से हराया. सपा उम्मीदवार को 73,043 वोट मिले. इस तरह टांडा में बीजेपी का कमल पहली बार नहीं, लेकिन हाल के दौर में बेहद करीबी मुकाबले के बाद खिला.

2022 में फिर बदला समीकरण

2022 में सपा के राममूर्ति वर्मा ने बीजेपी के कपिल देव वर्मा को 32,097 वोटों के अंतर से हराया. राममूर्ति वर्मा को 95,263 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 63,166 वोट मिले. इस चुनाव में सपा का वोट शेयर करीब 43.7 प्रतिशत रहा.

2027 में क्या होगा?

अब सबकी नजर 2027 के विधानसभा चुनाव पर है. 2022 में सपा की बड़ी जीत और 2017 में बीजेपी की बेहद करीबी जीत बताती है कि टांडा में चुनावी मुकाबला समय के साथ बदलता रहा है. 2027 में कौन सी पार्टी किस उम्मीदवार और किस स्थानीय मुद्दे के साथ मैदान में उतरती है, यह सीट के समीकरण को प्रभावित कर सकता है. फिलहाल, इतना साफ है कि टांडा का इतिहसा इसे यूपी की उन सीटों में रखता है, जहां पिछले चुनावों के नतीजों में लगातार बदलाव देखने को मिला है.