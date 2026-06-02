यूपी के दंगल में फिर साथ आएंगे अखिलेश-राहुल! सीट बंटवारे को लेकर बनाया ‘मास्टर प्लान’; BJP को मिलेगी टक्कर?

SP-Congress Alliance in UP: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच संभावित गठबंधन को लेकर शुरुआती स्तर पर मंथन शुरू हो चुका है. सूत्रों के मुताबिक, सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन को लेकर दोनों दल रणनीति तैयार कर रहे हैं. सपा ने इस प्रक्रिया की जिम्मेदारी पूर्व आईएएस अधिकारी आलोक रंजन को सौंपी है, जो सर्वे और राजनीतिक समीकरणों के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं.

कांग्रेस को 70-75 सीटें देने का सुझाव

खबरों के अनुसार, आलोक रंजन की रिपोर्ट में कांग्रेस को गठबंधन के तहत 70 से 75 सीटें देने की सिफारिश की गई है. इन सीटों का चयन उम्मीदवारों की लोकप्रियता, जातीय समीकरण और क्षेत्रीय प्रभाव को ध्यान में रखकर किया जाएगा. हालांकि कांग्रेस शुरुआती दौर में लगभग 120 सीटों की मांग कर सकती है, लेकिन अंतिम समझौता 70 से 80 सीटों के बीच होने की संभावना जताई जा रही है.

सर्वे के आधार पर होगा टिकट वितरण

समाजवादी पार्टी इस बार टिकट वितरण में सर्वे को सबसे ज्यादा महत्व दे रही है. उम्मीदवारों की ताकत का आकलन दो स्तरों पर किया जा रहा है. पहला, निजी एजेंसियों द्वारा कराए जा रहे सर्वे और दूसरा, स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर. सपा नेतृत्व का मानना है कि केवल उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा जिनकी जनता में मजबूत पकड़ हो, छवि साफ हो और जीत की संभावना अधिक हो.

अखिलेश यादव खुद कर रहे निगरानी

पूरे सर्वे और सीट चयन प्रक्रिया की निगरानी सपा प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) खुद कर रहे हैं. उन्होंने पार्टी के सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं से सुझाव मांगे हैं कि किन सीटों पर कांग्रेस को मौका दिया जा सकता है. सूत्रों का दावा है कि गठबंधन की तय सीटों के अलावा कुछ प्रमुख कांग्रेस नेताओं को भी अतिरिक्त सीटें दी जा सकती हैं, यदि उनके जीतने की संभावना मजबूत पाई जाती है.

सीट बंटवारे पर मतभेद बन सकते हैं चुनौती

हालांकि दोनों दलों का शीर्ष नेतृत्व गठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नेताओं की अलग राय है. कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि चुनाव पूर्व गठबंधन भाजपा को तुष्टिकरण और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर हमला करने का मौका दे सकता है.

वहीं सपा का तर्क है कि कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा प्रदेश में कमजोर है. ऐसे में सीटों का बंटवारा और सामाजिक समीकरणों के अनुरूप मजबूत सीटों की मांग ही दोनों दलों के बीच सबसे बड़ा विवाद का विषय बन सकती है.

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