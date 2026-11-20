UP Chunav 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 (Uttar Pradesh Legislative Assembly Election 2027) में कुछ महीने ही बचे हैं. ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ओर से रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है. इस बार भी यूपी चुनाव 2026 गठबंधनों के जरिये ही लड़ा जाएगा. भाजपा का गठबंधन करीब-करीब फाइनल है जबकि हाल ही में AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owais) और यूपी की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर (आजाद समाज पार्टी) के बीच गठबंधन हुआ है. यह गठबंधन सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा. वहीं, तीसरा गठबंधन है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का.

इस बीच कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि कांग्रेस पार्टी ने यूपी में खुद को मजबूत किया है. उन्होंने कहा कि ओवैसी-आजाद गठबंधन से सपा-कांग्रेस को कोई खतरा नहीं है और अगले साल होने वाले राज्य चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी (SP) के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है.

20 दिसंबर से पहले हो जाए समझौता

राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि हमने SP को उन सीटों की सूची दी है जिन पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं. हम SP के साथ गठबंधन चाहते हैं, लेकिन यह एक सम्मानजनक गठबंधन होना चाहिए. विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी कहा है कि यह एक सम्मानजनक गठबंधन होगा. हम इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हैं. अगले हफ्ते सीटों के बंटवारे को लेकर एक बैठक होगी. मेरी राय में 15-20 दिसंबर से पहले समझौता हो जाना चाहिए.

कांग्रेस अब हुई मजबूत

अगर आप (SP) गठबंधन करना चाहते हैं तो करें. अगर नहीं करना चाहते, तो साफ तौर पर बता दे. इसमें और देरी करने का मतलब है कि स्थिति बिहार जैसी हो जाएगी. इस बैठक में कांग्रेस की ओर से महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, लोकसभा सांसद इमरान मसूद, PCC प्रमुख आराधना मिश्रा और मैं खुद मौजूद रहूंगा. राजेंद्र पाल गौतम का कहना है कि एक समय था जब हम कमजोर थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है. हमारे पास देश के सबसे बेहतरीन नेता राहुल गांधी हैं. याद रखें, कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला किसी भी अन्य पार्टी से बेहतर तरीके से कर सकती है. सड़कों से लेकर संसद तक, हम सबसे आगे हैं. जाहिर है, ‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन की अन्य पार्टियां भी बहुत अहम भूमिका निभा रही हैं.

दलित और मुसलमान साथ आएंगे

उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी (SP) ने बहुजन समाज पार्टी (BSP) के साथ गठबंधन किया था तो उन्हें केवल 15 सीटें मिली थीं. जब वो हमारे साथ आए तो उन्हें 37 सीटें मिलीं और हमें 6 सीटें मिलीं. यह राहुल गांधी की लोकप्रियता और उनके द्वारा उठाए गए अहम मुद्दों का नतीजा है. असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ बनाने पर कहा कि मतदाता समझदार हैं. वो जानते हैं कि इस गठबंधन के पीछे कौन है और इससे असल में किसे फायदा हो सकता है.

दलित और मुसलमानों ने सच समझ लिया

यूपी के लोगों ने पश्चिम बंगाल और बिहार के चुनावों पर गौर किया है. दलितों और मुसलमानों ने बीजेपी की चाल को समझ लिया है. यूपी में विपक्ष के पास कई मजबूत नेता हैं – स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा और डड्डू प्रसाद. वे हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यूपी में सिविल सोसाइटी (नागरिक समाज) भी काफी मजबूत है और वे हमारे साथ हैं। अगर हम एक अच्छा गठबंधन बना सकें, तो दलित समाज और मुसलमान हमारे साथ आएंगे.