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UP Election 2027: अखिलेश यादव को ओवैसी से क्यों लग रहा है डर? चुनाव से पहले AIMIM प्रमुख की चाल से यूपी में सियासी भूचाल

UP Election 2027: समाजवादी पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक यादव और मुस्लिम समुदाय माना जाता है. लोकसभा चुनाव में भी मुस्लिम मतदाताओं ने बड़े पैमाने पर सपा के पक्ष में मतदान किया था.

By: Divyanshi Singh | Published: June 15, 2026 4:41:06 PM IST

यूपी चुनाव 2027
यूपी चुनाव 2027


UP Election 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव भले अभी दूर हों लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी रणनीतियों पर काम शुरू कर दिया है. लोकसभा चुनाव 2024 में शानदार प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव PDA (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) फॉर्मूले के सहारे सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं. लेकिन इस बीच एक ऐसा खिलाड़ी मैदान में उतर रहा है जो सपा की चुनावी गणित को बिगाड़ सकता है. यह खिलाड़ी हैं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी.

बिहार और पश्चिम बंगाल में अपने प्रभाव का प्रदर्शन कर चुकी ओवैसी की पार्टी अब उत्तर प्रदेश में भी मजबूत संगठन खड़ा करने में जुटी हुई है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर एआईएमआईएम मुस्लिम बहुल सीटों पर प्रभावी प्रदर्शन करती है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को हो सकता है.

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100 से ज्यादा सीटों पर AIMIM की नजर

सूत्रों के मुताबिक एआईएमआईएम ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की 100 से अधिक ऐसी विधानसभा सीटों को चिन्हित किया है जहां मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका निभाती है. पार्टी का फोकस सिर्फ चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं है बल्कि बूथ स्तर तक संगठन खड़ा करने पर है.पिछले कुछ महीनों से पार्टी कार्यकर्ता गांवों, कस्बों और शहरों में लगातार संपर्क अभियान चला रहे हैं. AIMIM की कोशिश है कि मुस्लिम युवाओं और स्थानीय समुदायों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई जाए.

सपा के वोट बैंक पर क्यों है नजर?

समाजवादी पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक यादव और मुस्लिम समुदाय माना जाता है. लोकसभा चुनाव में भी मुस्लिम मतदाताओं ने बड़े पैमाने पर सपा के पक्ष में मतदान किया था. लेकिन ओवैसी लगातार यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है और उनके मुद्दों पर पर्याप्त आवाज नहीं उठाई जाती. यदि यह संदेश मुस्लिम युवाओं और मतदाताओं के बीच असर छोड़ता है, तो सपा के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

मुस्लिम वोटों का बंटवारा बदल सकता है नतीजे

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मुस्लिम वोटों का मामूली बिखराव भी चुनावी तस्वीर बदल सकता है. कई सीटें ऐसी हैं जहां जीत और हार का अंतर 5 हजार से 15 हजार वोटों के बीच रहता है. अगर AIMIM किसी सीट पर 10 से 20 हजार वोट हासिल करने में सफल हो जाती है, तो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है. ऐसे हालात में मुकाबला त्रिकोणीय बन जाएगा और इसका फायदा भाजपा को मिलने की संभावना बढ़ जाएगी.

पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल पर सबसे ज्यादा फोकस

ओवैसी की रणनीति का सबसे बड़ा असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में देखने को मिल सकता है. मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बिजनौर और अमरोहा जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी काफी प्रभावशाली है. वहीं पूर्वांचल के आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर और जौनपुर जैसे इलाकों में भी मुस्लिम वोट चुनावी परिणाम तय करने की क्षमता रखते हैं.इन क्षेत्रों में अगर AIMIM कुछ हजार वोट भी अपने पक्ष में खींचने में सफल रहती है, तो कई सीटों पर सपा की जीत मुश्किल हो सकती है.

क्या भाजपा को मिलेगा फायदा?

उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक पुराना सिद्धांत रहा है कि विपक्षी वोटों का बंटवारा अक्सर भाजपा के लिए लाभकारी साबित होता है. यदि मुस्लिम वोट सपा, कांग्रेस, बसपा और AIMIM के बीच बंटते हैं, तो भाजपा का संगठित वोट बैंक कई सीटों पर बढ़त दिला सकता है.यही वजह है कि समाजवादी पार्टी लगातार AIMIM को भाजपा की ‘बी-टीम’ बताकर मुस्लिम मतदाताओं को अपने साथ बनाए रखने की कोशिश करती रही है.

2027 की लड़ाई में नया ट्विस्ट

अभी चुनाव में समय है, लेकिन यह साफ दिखने लगा है कि 2027 का मुकाबला सिर्फ भाजपा बनाम सपा नहीं रहेगा. अगर असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में सफल हो जाते हैं, तो वे उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया समीकरण खड़ा कर सकते हैं.

ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक में इतनी सेंध लगा पाएंगे कि अखिलेश यादव का सत्ता में वापसी का सपना मुश्किल में पड़ जाए? 2027 का चुनाव इस सवाल का जवाब देगा, लेकिन फिलहाल यूपी की राजनीति में यह चर्चा जोर पकड़ चुकी है.

Tags: akhilesh yadavAsaduddin OwaisiUP Election 2027
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