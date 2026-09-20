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UP: अलग पूर्वांचल बना तो मेरा बेटा होगा पहला सीएम… ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान; क्या यूपी के होने वाले है 4 हिस्से?

Om Prakash Rajbhar Statement: यूपी को छोटे राज्यों में बांटने की बहस नई नहीं है, लेकिन देवरिया में सुभासपा (सुप्रीम भारतीय जनता पार्टी) प्रमुख और प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान ने इसे फिर चर्चा में ला दिया है. सामाजिक समरसता महारैली में राजभर ने दावा किया कि भविष्य में उत्तर प्रदेश को चार हिस्सों में बांटा जाएगा.

By: Shristi S | Published: September 20, 2026 11:31:01 PM IST

ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान; क्या यूपी के होने वाले है 4 हिस्से?
ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान; क्या यूपी के होने वाले है 4 हिस्से?


Om Prakash Rajbhar on Purvanchal State: यूपी को छोटे राज्यों में बांटने की बहस नई नहीं है, लेकिन देवरिया में सुभासपा (सुप्रीम भारतीय जनता पार्टी) प्रमुख और प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान ने इसे फिर चर्चा में ला दिया है. सामाजिक समरसता महारैली में राजभर ने दावा किया कि भविष्य में उत्तर प्रदेश को चार हिस्सों में बांटा जाएगा. उन्होंने इससे आगे बढ़कर कहा कि अलग पूर्वांचल राज्य बनने पर उनके बेटे को वहां का पहला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा. कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करते हुए, राजभर ने उनसे इस बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखकर जमीन पर काम करने की अपील की. ​​उनका संदेश साफ था: समुदाय को अब छोटे-मोटे फायदों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि राज्य की सबसे महत्वपूर्ण सत्ता में सीधी हिस्सेदारी के लिए तैयार रहना चाहिए.

27% रिजर्वेशन का मुद्दा

अपने भाषण के दौरान उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए 27% रिजर्वेशन का मुद्दा भी उठाया. राजभर ने कहा कि इस कोटे को इस तरह बांटा जाना चाहिए कि पिछड़ी जातियों को उनकी आबादी के हिसाब से फ़ायदा मिले.  राजभर जाति को भी उनकी संख्या के हिसाब से रिज़र्वेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए. रिज़र्वेशन का फ़ायदा कुछ जातियों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए; दूसरी पिछड़ी जातियों को भी उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सा मिलना चाहिए.

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SP, कांग्रेस और BSP पर तीखे तंज

मंच से उन्होंने कांग्रेस, SP और BSP पर भी निशाना साधा. राजभर ने कहा कि कांग्रेस ने करीब 60 साल तक राज किया, जबकि SP और BSP भी कई बार उत्तर प्रदेश में सत्ता में रहीं. उन्होंने सवाल किया कि इतने लंबे राजनीतिक दौर के बाद पिछड़ी जातियों को क्या मिला है. राजभर ने अपने समर्थकों से कहा कि SP, BSP या कांग्रेस में शामिल होने के लिए गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 10 साल से सत्ता में है, और इस दौरान समुदाय को कई योजनाओं का फ़ायदा मिला है.

चार हिस्सों में बंटवारे का लंबा इतिहास

उत्तर प्रदेश को चार हिस्सों में बांटने का मुद्दा राजनीति में पहले भी उठ चुका है. 2011 में मायावती सरकार ने विधानसभा में राज्य को पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिम प्रदेश और अवध प्रदेश में बांटने का प्रस्ताव पास किया था. यह प्रस्ताव बाद में केंद्र सरकार को भेजा गया था.

फिलहाल इस दिशा में कोई नया प्रशासनिक या सरकारी फैसला नहीं लिया गया है. देवरिया के मंच से दिया गया यह बयान ओम प्रकाश राजभर की सोची-समझी राजनीतिक रणनीति और भविष्य में पिछड़े वोट बैंक को बनाए रखने की सोची-समझी कोशिश लगती है. 

Tags: Om Prakash RajbharUP Election 2027uttar pradesh
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