UP Election 2027: मुलायम सिंह के डर से अखिलेश यादव घर में छिपे, अनुराग भदौरिया तो एक साल तक भागते रहे खौफ से!

Mulayam Singh Yadav Akhilesh Yadav Conflict: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया तमाम समाचार टेलीविजन चैनलों पर दमदार तरीके से अपना पक्ष रखते हैं. कई बार वह अपनी बात रखते हुए आक्रामक भी हो चुके हैं. अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) और मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) के गृह जिला इटावा के रहने वाले अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते हैं. आईआईएम (IIM) कोलकाता से मैनेजमेंट/एमबीए की पढ़ाई करने वाली अनुराग ऐसे नेता हैं, जो अखिलेश यादव से अक्सर मिलते रहते हैं. उनका संबंध मुलायम सिंह यादव से भी बहुत ही अच्छा था. एक पॉडकास्ट में उन्होंने खुलासा किया था कि उन्होंने मुलायम सिंह के यादव के ड्राइवर से चालाकी से कार की चाभी लेकर अखिलेश यादव को दी थी. इसके बाद दोनों दिल्ली के मॉल में शापिंग करने के लिए गए थे. इसके बाद वापस आने पर क्या हुआ? यह दिलचस्प किस्सा भी अनुराग भदौरिया ने पॉडकास्ट में भी बताया था.

अखिलेश यादव ने चोरी से चलाई पिता की कार

अनुराग भदौरिया ने पॉडकास्ट विद जीनत में बताया- एक बार अखिलेश यादव जी आए थे दिल्ली. अंसल प्लाजा लेकर चले गए. उस दौर भी वही एक मशहूर मॉल था. मुझे तो गाड़ी चलानी नहीं आती थी. मैं तो बगल में बैठकर चला गया. कपड़े वगैरह की खरीदारी करके आए तो नेताजी (मुलायम सिंह यादव) आ चुके थे. अखिलेश जी तो चुपचाप घर के अंदर चले गए. इस बीच नेताजी ने पूछा कि गाड़ी कौन लेकर गया था. मैं भी मौका पाकर खिसक गया और एक साल तक नजर नहीं आया.’

‘अनुराग दिखाई दे रहा है क्या?’

अनुराग भदौरिया ने पॉडकास्ट में खुलासा किया कि इसके बाद वह लगातार पूछते रहे कि अनुराग को देखा क्या? अनुराग ने भी सभी को हिदायत दी थी कि किसी को मेरे बारे में बताना नहीं. हालांकि, एक साल बाद मुलायम सिंह एक प्रोग्राम में मिल गए. मैं आगे गया और पैर छुए तो मेरी ओर देखा. क्यों हम डांट देंगे तो तुम आना बंद कर दोगे. इतना दिमाग खराब हो गया तुम्हारा. हम डांटेंगे तो आओगे नहीं. अनुराग भदौरिया पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से जुड़े इस प्रसंग को बताते हुए भावुक हो गए.

लखनऊ में हार गए थे 2022 का चुनाव

यहां पर बता दें कि मुलायम परिवार से करीबी के चलते यूपी चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें लखनऊ पूर्व सीट (Lucknow East) से आशुतोष टंडन गोपाल (ashutosh tandon gopal) के खिलाफ उतारा था. यह अलग बात है कि वह 68 हजार से अधिक वोटों से चुनाव हार गए.