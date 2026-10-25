Mainpuri Assembly History: मुलायम सिंह यादव के गढ़ में कैसे खिला बीजेपी का कमल? 2027 चुनाव से पहले जानें इतिहास

Uttar Pradesh Assembly Election 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं. ऐसे में मैनपुरी सदर विधानसभा सीट पर भी सबकी नजरें रहेंगी. मैनपुरी को समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक प्रभाव वाले इलाके के तौर पर जाना जाता है, लेकिन इस जिले की सदर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने 2022 में जीत दर्ज कर सियासी समीकरण बदल दिए. खास बात यह रही कि बीजेपी की जीत के बावजूद समाजवादी पार्टी ने उसे कड़ी टक्कर दी. ऐसे में सवाल है कि आखिर मैनपुरी सदर में बीजेपी का कमल कैसे खिला और इस सीट का चुनावी इतिहास क्या कहता है?

मैनपुरी सदर का चुनावी इतिहास

मैनपुरी सदर विधानसभा सीट का इतिहास बताता है कि यहां किसी एक राजनीतिक दल का वर्चस्व हमेशा कायम नहीं रहा. 1952 के पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के गणेश चंद्र ने जीत दर्ज की थी. इसके बाद कांग्रेस ने 1962, 1980 और 1985 में भी इस सीट पर जीत हासिल की. वहीं 1967 और 1969 में भारतीय जनसंघ के मलखान सिंह विधायक बने.

फिर 1991 और 1993 में बीजेपी के नरेंद्र सिंह राठौर ने लगातार जीत दर्ज की. 1996 में समाजवादी पार्टी के मानिक चंद्र यादव ने सीट पर कब्जा जमाया. इसके बाद 2002 और 2007 में बीजेपी के अशोक सिंह चौहान विधायक बने. साल 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा के राजकुमार यादव उर्फ राजू यादव ने लगातार दो बार जीत हासिल की.

2022 में कैसे खिला बीजेपी का कमल?

2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जयवीर सिंह को मैदान में उतारा, जबकि समाजवादी पार्टी ने राजकुमार यादव उर्फ राजू यादव पर भरोसा जताया. मुकाबला कड़ा रहा, लेकिन नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए. जहां, जयवीर को 99,814 वोट मिले, वहीं, राजकुमार यादव को 93,048 वोट मिले.

इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के गौरव नंद को 17,216 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की विनीता को 2,558 वोट मिले. BJP की जीत का अंतर 6,766 वोट था. इससे साफ पता चलता है कि SP को हराने और सीट जीतने के बावजूद BJP को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा.

क्या 2027 में भी BJP का दबदबा बना रहेगा?

अब सबकी निगाहें 2027 के विधानसभा चुनाव पर हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जुलाई 2026 में कहा था कि उत्तर प्रदेश में चुनाव तय समय पर होंगे. हालांकि, चुनाव की आधिकारिक तारीखों का एलान अभी बाकी है.