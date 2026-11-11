Khalilabad Assembly: 10 साल से BJP की कब्जा, क्या 2027 में SP-BSP बिगाड़ पाएंगी खेल? क्या है सीट का सियासी इतिहास

Khalilabad Assembly Seat History: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है. प्रदेश की सत्ता पर कब्जे की लड़ाई में बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अपनी-अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं. इस बीच संत कबीर नगर जिले की खलीलाबाद विधानसभा सीट पर भी राजनीतिक दलों की नजर रहेगी. यह सीट पिछले दो विधानसभा चुनावों से बीजेपी के कब्जे में है. 2017 और 2022 में लगातार जीत दर्ज कर पार्टी ने यहां अपनी मजबूत पकड़ बनाई है. लेकिन क्या 2027 में बीजेपी अपनी हैट्रिक लगा पाएगी या फिर सपा और बसपा उसके विजय रथ को रोकने में कामयाब होंगी?

खलीलाबाद सीट का चुनावी इतिहास क्या बताता है?

खलीलाबाद विधानसभा सीट का इतिहास बताता है कि इस सीट पर हमेशा किसी एक पार्टी का दबदबा नहीं रहा है. कांग्रेस, जनता दल, BJP, BSP और यहां तक ​​कि पीस पार्टी ने भी यह सीट जीती है. इसका मतलब है कि वोटरों का रुझान समय-समय पर बदलता रहा है.

इस सीट के पिछले चुनाव नतीजों पर एक नज़र डालने से यह पता चलता है:

विधानसभा चुनाव विजेता पार्टी 1977 राम आसरे जनता पार्टी 1980 राम आसरे पासवान जनता पार्टी (सेक्युलर) 1985 द्वारिका कांग्रेस 1989 राम आसरे पासवान जनता दल 1991 राम चरितर बीजेपी 1993 राम प्रकाश बीजेपी 1996 राम आसरे पासवान जनता दल 2002 द्वारिका प्रसाद बीजेपी 2007 भगवानदास बीएसपी 2012 डॉ. मोहम्मद अयूब पीस पार्टी 2017 दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे बीजेपी 2022 अंकुर राज तिवारी बीजेपी

यह इतिहास साफ़ तौर पर दिखाता है कि खलीलाबाद में चुनावी मुकाबला हमेशा दिलचस्प रहा है. खास तौर पर, 2007 में BSP और 2012 में पीस पार्टी ने बड़ी पार्टियों को चुनौती देते हुए जीत हासिल की थी.

2017 में BJP की वापसी, 2022 में भी दबदबा कायम

2017 के विधानसभा चुनावों में, BJP के दिग्विजय नारायण, जिन्हें जय चौबे के नाम से भी जाना जाता है, 72,061 वोटों के साथ जीते थे. BSP के मशहूर आलम चौधरी 56,024 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे. पीस पार्टी को 42,041 वोट मिले थे, जबकि SP को 28,274 वोट मिले थे. 2022 में, BJP ने अपना कैंडिडेट बदलकर अंकुर राज तिवारी को मैदान में उतारा. उन्हें 76,086 वोट मिले. SP के दिग्विजय नारायण 63,464 वोटों के साथ दूसरे और BSP के आफताब आलम 58,368 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे. BJP ने SP को 12,622 वोटों से हराया.

2027 में खलीलाबाद में किसकी किस्मत आसान होगी?

2027 के चुनाव में BJP के सामने लगातार तीसरी जीत हासिल करने की चुनौती होगी. SP के लिए, 2022 के अपने परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाकर एंटी-इनकंबेंसी फैक्टर का फायदा उठाना बहुत ज़रूरी होगा. दूसरी ओर, BSP के पास अपना पुराना सपोर्ट बेस वापस पाने का मौका होगा. 2022 के नतीजों से पता चलता है कि SP और BSP के कुल वोट BJP से कहीं ज़्यादा थे. हालांकि, अगर चुनाव अलग-अलग लड़े जाते हैं, तो वोटों का बंटवारा BJP के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. 2027 में, कैंडिडेट चुनना, लोकल मुद्दे, जाति के समीकरण और विरोधी पार्टियों की चुनावी रणनीतियां अहम भूमिका निभा सकती हैं. यह देखना बाकी है कि BJP खलीलाबाद में जीत की हैट्रिक लगाती है या SP और BSP में से कोई एक पार्टी उसके 10 साल पुराने राजनीतिक किले को गिरा देती है.