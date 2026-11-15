Katra Bazar Assembly: राम मंदिर आंदोलन से मजबूत हुआ बीजेपी का आधार; क्या 2027 में भी कायम रहेगा कटरा बाजार का किला?

Katra Bazar Election 2027: यूपी की राजनीति में गोंडा जिले की कटरा बाजार विधानसभा सीट का अपना अलग महत्व है. यहां की सियासत पर राम मंदिर आंदोलन से लेकर मंडल-कमंडल की राजनीति और बीजेपी के संगठनात्मक विस्तार तक का असर देखने को मिला है. 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के दौरान बीजेपी ने इस क्षेत्र में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत की. 2012 से बीजेपी ने लगातार तीन विधानसभा चुनाव जीतकर अपनी स्थिति मजबूत की. अब 2027 के विधानसभा चुनाव में सवाल है कि क्या बीजेपी अपनी इस जीत की हैट्रिक को आगे बढ़ा पाएगी या समाजवादी पार्टी एक बार फिर इस सीट पर वापसी करेगी?

राम मंदिर आंदोलन के दौरान BJP का असर कैसे बढ़ा?

कटरा बाज़ार विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास बताता है कि यहां BJP का मज़बूत प्रदर्शन 1990 के दशक में शुरू हुआ था. अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला रहा था. धार्मिक पहचान, हिंदुत्व और मंदिर आंदोलन से जुड़े मुद्दे चुनावी बहस का केंद्र बन रहे थे. इस राजनीतिक माहौल का असर गोंडा की कटरा बाज़ार सीट पर भी दिखा.

1991 के विधानसभा चुनावों में, BJP के राम सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार को 41,470 वोटों के बड़े अंतर से हराकर बड़ी जीत हासिल की. ​​इसके बाद, 1993 में, श्री राम सिंह ने BJP के लिए एक और जीत हासिल की. ​​1996 में, BJP के बावन सिंह ने भी यह सीट जीती. लगातार तीन चुनावों में पार्टी की जीत ने इस इलाके में उसके मज़बूत राजनीतिक आधार को दिखाया. हालांकि, इन नतीजों का श्रेय सिर्फ़ राम मंदिर आंदोलन को देना गलत होगा, क्योंकि लोकल लीडरशिप और चुनावी माहौल ने भी इसमें भूमिका निभाई थी.

2002 और 2007 में SP ने BJP की बढ़त को कैसे रोका?

BJP की लगातार तीन जीत के बाद, कटरा बाज़ार में राजनीतिक समीकरण बदलने लगे. 2002 के विधानसभा चुनाव में, समाजवादी पार्टी के बैजनाथ दुबे ने BJP उम्मीदवार को 2,462 वोटों के मामूली अंतर से हराकर जीत हासिल की. ​​2007 में, बैजनाथ दुबे ने अपनी जीत दोहराई, और BJP को लगातार दूसरी बार सत्ता से बाहर रखा. इस तरह, SP ने कटरा बाज़ार में अपना राजनीतिक असर दिखाया.

यह समय दिखाता है कि राम मंदिर आंदोलन के बाद BJP के बढ़ते असर के बावजूद, यहां वोटरों का रुझान पूरी तरह एकतरफ़ा नहीं था. स्थानीय उम्मीदवार और क्षेत्रीय राजनीतिक समीकरण चुनाव नतीजों पर असर डालते रहे.

2012 में BJP की वापसी और बावन सिंह का दबदबा

2012 के विधानसभा चुनाव कटरा बाज़ार की राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आए. इस चुनाव में, BJP के बावन सिंह ने BSP उम्मीदवार को 6,947 वोटों से हराकर जीत हासिल की. इसके बाद बावन सिंह ने 2017 में अपनी जीत बरकरार रखी. इस बार उन्होंने समाजवादी पार्टी के राजेश यादव को 30,811 वोटों के बड़े अंतर से हराया.

BJP ने 2022 के विधानसभा चुनाव में बावन सिंह पर भरोसा जताया और उन्होंने पार्टी को निराश नहीं किया. उन्हें 112,291 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के बैजनाथ को 93,834 वोट मिले. इस तरह BJP 18,457 वोटों के अंतर से जीती. लगातार तीन चुनावों में बावन सिंह की जीत ने कटरा बाजार में BJP की स्थिति को और मजबूत किया.

2027 में BJP के सामने क्या चुनौतियां होंगी?

कटरा बाजार में 2027 के चुनाव BJP के लिए अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखने का एक टेस्ट होंगे. पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती लगातार जीत के बावजूद लोकल लेवल पर वोटरों की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा.

दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी 2022 में दूसरे नंबर पर रही. इस लिहाज से, उसके पास BJP को चुनौती देने का आधार है. SP के लिए अपने लोकल संगठन को मज़बूत करना और अपने पारंपरिक वोटरों के साथ-साथ दूसरे तबकों से भी सपोर्ट जुटाना ज़रूरी होगा. इसके अलावा, कैंडिडेट चुनना, लोकल डेवलपमेंट के मुद्दे, जाति के समीकरण और BJP सरकार का काम चुनाव पर असर डाल सकते हैं.