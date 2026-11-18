Uttar Pradesh Assembly Election 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के बीच सियासी मुकाबले की तैयारियों के साथ अब जनता दल यानी JDU भी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है. इसी कड़ी में पार्टी ने कई राज्यों में संगठनात्मक फेरबदल करते हुए नए प्रभारियों की नियुक्ति की है. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनावी जिम्मेदारी बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार को सौंपी है.

श्रवण कुमार UP चुनाव इंचार्ज बनाए गए

JDU के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और MLC अफाक अहमद खान ने मंगलवार को पार्टी में नई नियुक्तियों के बारे में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया. नोटिफिकेशन के मुताबिक, बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार को उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बनाया गया है. पूर्व MLA रमेश सिंह कुशवाहा को को-इंचार्ज की जिम्मेदारी दी गई है.

2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू की ऑर्गेनाइजेशनल तैयारियों में इस अपॉइंटमेंट को अहम माना जा रहा है. पार्टी राज्य में अपने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने और पॉलिटिकल एक्टिविटीज को तेज करने की कोशिश कर रही है.

कई राज्यों में ऑर्गेनाइजेशनल बदलाव

JDU ने उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, पंजाब और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में ऑर्गेनाइजेशनल बदलाव किए हैं. शैलेंद्र कुमार को दिल्ली यूनिट के हेड की जिम्मेदारियों से हटाकर पंजाब का इंचार्ज और नेशनल सेक्रेटरी बनाया गया है. कमलेश राय को दिल्ली यूनिट का एक्टिंग प्रेसिडेंट और पूर्व MLA सुनील कुमार को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है.

मध्य प्रदेश में सुधीर बांका को पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया है. इसके अलावा, पूर्व MP अफाक अहमद खान को पार्टी हेडक्वार्टर, नॉर्थईस्ट और जम्मू-कश्मीर की ज़िम्मेदारी दी गई है. अनिल प्रसाद हेगड़े को नॉर्थईस्ट का को-इंचार्ज बनाया गया है.

पार्टी ने पूर्व MP चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को EBC सेल का वाइस प्रेसिडेंट, पूर्व MLA डॉ. अशोक राम को SC-ST सेल का प्रेसिडेंट और पूर्व MP गुलाम रसूल बलियावी को जनरल सेक्रेटरी बनाया है. बलियावी को माइनॉरिटी सेल की भी ज़िम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा, 11 जनरल सेक्रेटरी और नौ सेक्रेटरी बनाए गए हैं. निखिल मंडल, MLA कोमल सिंह और शालिनी पटेल को पार्टी के नेशनल मीडिया पैनल में शामिल किया गया है.

JDU को नई टीम से काफी उम्मीदें

JDU के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट संजय झा ने नई नियुक्तियों पर भरोसा जताते हुए कहा कि सभी नेता ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाएंगे. उन्होंने उम्मीद जताई कि नई टीम पार्टी की आइडियोलॉजी, ऑर्गनाइजेशन और पब्लिक सर्विस के प्रति कमिटमेंट को और मजबूत करेगी.

नीतीश कुमार के सम्मान में बनेगा ‘नीतीश सेतु’

इस बीच, बिहार में नीतीश कुमार को लेकर एक बड़े राजनीतिक और सांकेतिक फैसले पर भी चर्चा हो रही है. बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी ने पटना में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्स-लेन पुल का नाम बदलकर ‘नीतीश सेतु’ रखने का फैसला किया है.

उन्होंने इसे नीतीश कुमार के प्रति सम्मान और बिहार के विकास में उनके योगदान को पहचान बताया. विजय कुमार चौधरी के मुताबिक, 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर राज्य में उत्साह का माहौल है. उन्होंने इसे ऐतिहासिक दौरा बताया.