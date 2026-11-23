Gorakhpur Urban Seat History: उत्तर प्रदेश की राजनीति में गोरखपुर का नाम आते ही सीएम योगी आदित्यनाथ की सियासी ताकत की चर्चा होने लगती है. पूर्वांचल की राजनीति में गोरखपुर लंबे समय से हिंदुत्व की राजनीति और गोरखनाथ मठ के प्रभाव का प्रमुख केंद्र रहा है. यही वजह है कि गोरखपुर शहरी विधानसभा सीट केवल एक चुनावी इलाका नहीं बल्कि बीजेपी की राजनीतिक पकड़ और सीएम योगी के प्रभाव को समझने का भी अहम जरिया बन गई है. इस सीट पर 1989 से बीजेपी का लगातार दबदबा रहा है. ऐसे में यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या है, जिसने गोरखपुर शहरी सीट को बीजेपी का मजबूत गढ़ बना दिया और सपा और बसपा यहां बड़ी चुनौती क्यों नहीं बन सकीं?

कैसे शुरू हुआ बीजेपी के दबदबे का दौर?

गोरखपुर शहरी सीट पर बीजेपी की मजबूत पकड़ बनाने में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ल की अहम भूमिका रही. उन्होंने 1989, 1991, 1993 और 1996 के विधानसभा चुनावों में लगातार जीत दर्ज की. इस तरह गोरखपुर में बीजेपी की सियासी जमीन मजबूत होती चली गई. हालांकि, 2002 का विधानसभा चुनाव इस राजनीतिक इतिहास में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ. उस समय बीजेपी ने शिव प्रताप शुक्ल को मैदान में उतारा था, लेकिन गोरखपुर से सांसद रहे योगी आदित्यनाथ ने अखिल भारत हिंदू महासभा के उम्मीदवार डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल का समर्थन किया.

अग्रवाल ने चुनाव जीतकर बीजेपी के उम्मीदवार को पीछे छोड़ दिया. यह सीट पर बीजेपी की 1989 के बाद पहली और अब क की इकलौती हार थी. इसके बाद 2007 में राधा मोहन दास अग्रवाल बीजेपी में शामिल होकर पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत दर्ज की. उन्होंने 2012 और 2017 में भी अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा. इस तरह गोरखपुर शहरी सीट पर बीजेपी का दबदबा फिर मजबूत हो गया.

गोरखनाथ मठ और योगी आदित्यनाथ का प्रभाव

गोरखपुर की राजनीति को समझने के लिए गोरखनाथ मठ की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. इस मठ का धार्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी रहा है. महंत दिग्विजयनाथ और उनके उत्तराधिकारी महंत अवैद्यनाथ ने पूर्वांचल में मठ की पहुंच को मजबूत किया. योगी आदित्यनाथ ने इसी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया. 1998 में पहली बार गोरखपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने लगातार पांच चुनावों में जीत हासिल की. वह 1998 से 2014 तक गोरखरपुर के सांसद रहे.

इस दौरान, उनके पब्लिक एक्टिविज़्म, धार्मिक पहचान और सोशल प्रोग्राम ने उनके पॉलिटिकल असर को बढ़ाया. कम्युनिटी दावतों और ज़रूरतमंद समुदायों तक पहुंचने जैसी कोशिशों ने भी उनके सपोर्ट बेस को बढ़ाने में भूमिका निभाई. एक रिसर्च स्टडी के मुताबिक, गोरखनाथ मठ ने खुद को शिक्षा, हेल्थ और डेवलपमेंट से जुड़े मुद्दों से भी जोड़ा, जिससे उसकी सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ी.

योगी ने खुद 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा

2022 के विधानसभा चुनाव में, BJP ने एक बड़ा पॉलिटिकल फैसला लेते हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहरी सीट से अपना कैंडिडेट बनाया. उन्होंने पहले कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था. योगी ने समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट सुभावती उपेंद्र दत्त शुक्ला को 103,390 वोटों के बड़े अंतर से हराया. इलेक्शन कमीशन के डेटा के मुताबिक, योगी को 165,499 वोट मिले, जबकि SP कैंडिडेट को 62,109 वोट मिले. उन्हें कुल डाले गए वोटों का लगभग 66.18 परसेंट मिला.

SP और BSP अपनी मज़बूत पकड़ क्यों नहीं बना पाईं?

समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जातिगत समीकरणों के आधार पर गोरखपुर शहरी सीट पर चुनावी चुनौती पेश करती रही हैं, लेकिन BJP का संगठनात्मक आधार, गोरखनाथ मठ का प्रभाव और योगी आदित्यनाथ की व्यक्तिगत लोकप्रियता ने विपक्ष के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी की हैं. हालांकि, इस सीट पर मुकाबला पूरी तरह से एकतरफा नहीं रहा है. 2002 में योगी आदित्यनाथ के समर्थन से राधा मोहन दास अग्रवाल की जीत ने भी दिखाया कि स्थानीय नेतृत्व और राजनीतिक समीकरण चुनावों पर असर डाल सकते हैं.