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UP Election: ‘लड़ाई सामने होनी चाहिए…’, क्या सीएम योगी का चैलेंज स्वीकार करेंगे अखिलेश यादव? सपा प्रमुख का आ गया जवाब

UP Chunav 2027: सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझसे कहते हैं कि मुख्यमंत्री अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखा दें. अखिलेश जी! अयोध्या हमारा पावन धाम है. मैं वहां इसलिए जाता हूं, ताकि अयोध्या के विकास में कोई कोताही न हो और उत्तर प्रदेश की पहचान पर कोई कलंक न लगे.

By: Hasnain Alam | Published: October 12, 2026 2:32:00 AM IST

सीएम योगी की अखिलेश यादव को चुनौती
सीएम योगी की अखिलेश यादव को चुनौती


UP Election 2027: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला. उन्होंने अखिलेश यादव को अयोध्या से चुनाव लड़ने का खुला ऑफर भी दिया. अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती देते हुए सीएम योगी ने कहा कि लड़ाई चेले-चेलों के बीच नहीं, बल्कि आमने-सामने होनी चाहिए.

सीएम योगी ने कहा, “मुझसे कहते हैं कि मुख्यमंत्री अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखा दें. अखिलेश जी! अयोध्या हमारा पावन धाम है. मैं वहां इसलिए जाता हूं, ताकि अयोध्या के विकास में कोई कोताही न हो और उत्तर प्रदेश की पहचान पर कोई कलंक न लगे.”

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उन्होंने आगे कहा, “मैं आपको ऑफर करता हूं, आप भी अयोध्या से नामांकन करिए, मैं भी करता हूं. चलिए, एक बार किस्मत आजमा लिया जाए. तय हो ही जाए, लड़ाई चेलों से क्यों, लड़ाई सामने होनी चाहिए.”

अयोध्या के विकास को लेकर पिछली सरकार पर निशाना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के विकास का जिक्र करते हुए पिछली समाजवादी पार्टी सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पहले अयोध्या को कुछ घंटे ही बिजली मिलती थी और शहर में गंदगी का अंबार लगा रहता था. आज अयोध्या विकास और रामराज्य के उदाहरण के रूप में सामने आ रही है.

सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले बलरामपुर जिले की सड़कों की हालत बेहद खराब थी. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों में माफिया जमीन पर कब्जा कर लेते थे और समाजवादी पार्टी से जुड़े गुंडे व्यापारियों को फोन कर धमकाते थे, जिसके बाद उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया जाता था.

कांग्रेस पर भी सीएम योगी ने बोला हमला

सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष लोकतांत्रिक विरोध की मर्यादा पार कर रहा है और गाली-गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है.

उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार अराजकता को स्वीकार नहीं करेगी. योगी ने चेतावनी देते हुए कहा कि देश की सुरक्षा और सम्मान के साथ खिलवाड़ करने तथा अराजकता फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ हुई कार्रवाई का भी उल्लेख किया.

अखिलेश यादव ने पवन पांडेय को बताया उम्मीदवार

सीएम योगी की चुनौती के बाद अखिलेश यादव ने अयोध्या से चुनाव लड़ने के बजाय समाजवादी पार्टी के युवा नेता पवन पांडेय को उम्मीदवार बनाने की बात कही. अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए लिखा, “पवन का झोंका आएगा, अहंकार सब उड़ जाएगा.”

बता दें कि अखिलेश यादव ने बीते 5 अगस्त को आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन में ही अयोध्या सीट से पवन पांडेय की उम्मीदवारी की घोषणा की थी. इससे पहले अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी.

Tags: akhilesh yadavUP Assembly ElectionsUP Newsyogi adityanath
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