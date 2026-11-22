UP Election 2027: यूपी की राजनीति में कुछ विधानसभा सीटें ऐसी हैं, जिनकी पहचान किसी राजनीतिक दल से ज्यादा वहां के प्रभावशाली नेताओं के नाम से रही है. गोरखपुर जिले की चिल्लूपार विधानसभा सीट भी ऐसी ही सीटों में शामिल है. कभी इस सीट पर हरिशंकर तिवारी का ऐसा दबदबा था कि लगातार कई चुनावों में उनकी जीत ने इसे उनका सियासी गढ़ बना दिया था. लेकिन समय के साथ यहां की राजनीति ने करवट ली और BSP से लेकर SP और बीजेपी तक ने अपनी ताकत दिखाई. 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राजेश त्रिपाठी ने जीत दर्ज कर इस सीट पर पार्टी का खाता खोला. अब 2027 के चुनाव को लेकर चिल्लूपार में सियासी हलचल तेज होने की संभावना है. इस बार मुकाबले में ब्राह्मण मतदाताओं की भूमिका अहम मानी जा रही है.

हरिशंकर तिवारी के लिए जानी जाती थी चिल्लूपार सीट

चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र में हरि शंकर तिवारी का राजनीतिक प्रभाव लगभग दो दशकों तक रहा. उन्होंने 1985 में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना पहला चुनाव जीता. इसके बाद वे 1989, 1991, 1993, 1996 और 2002 में जीते. अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के टिकट पर चुनाव लड़ने के बावजूद, उनका निजी प्रभाव बरकरार रहा. वे उत्तर प्रदेश की कई सरकारों में मंत्री भी रहे.

हालांकि, 2007 के विधानसभा चुनावों में, BSP के राजेश त्रिपाठी ने हरि शंकर तिवारी को हराकर उनके राजनीतिक दबदबे को चुनौती दी. राजेश त्रिपाठी 2012 में भी जीते. इस तरह, तिवारी परिवार के प्रभाव को चुनौती देने के लिए चिल्लूपार में एक नई राजनीतिक ताकत उभरने लगी.

2012 में BSP ने अपनी पकड़ मजबूत की

2012 के विधानसभा चुनावों में, BSP के राजेश त्रिपाठी ने 61,639 वोट हासिल करके जीत हासिल की. समाजवादी पार्टी के सीपी चंद 50,486 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे. हरि शंकर तिवारी को 45,203 वोट मिले और वे तीसरे नंबर पर खिसक गए. इस चुनाव से पता चला कि चिल्लूपार में पुराना राजनीतिक समीकरण बदल रहा है.

2017 में बेटे विनय शंकर तिवारी ने जीत वापस दिलाई

2017 के विधानसभा चुनाव में हरि शंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी ने BSP के टिकट पर चुनाव लड़ा था. उन्होंने 78,177 वोट हासिल किए और BJP के राजेश त्रिपाठी को 3,359 वोटों से हराया. इस जीत के साथ तिवारी परिवार ने एक बार फिर चिल्लूपार में अपनी राजनीतिक ताकत साबित की. समाजवादी पार्टी के राम भुआल निषाद 55,422 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे.

2022 में BJP ने चुनावी इतिहास बदला

2022 के विधानसभा चुनाव में राजेश त्रिपाठी ने BJP के टिकट पर चुनाव लड़ा था. उन्होंने 96,777 वोट हासिल किए और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार विनय शंकर तिवारी को 21,645 वोटों से हराया. विनय शंकर को 75,132 वोट मिले थे. इस जीत के साथ, BJP ने पहली बार चिल्लूपार में विधानसभा चुनाव जीता. इस नतीजे को तिवारी परिवार के पुराने असर के कम होने और BJP के बढ़ते सपोर्ट बेस के संकेत के तौर पर देखा गया.

क्या 2027 में ब्राह्मण और दलित वोटर अहम होंगे?

चिल्लूपार की राजनीति में ब्राह्मण वोटरों की भूमिका हमेशा से चर्चा का विषय रही है. हरि शंकर तिवारी के लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक असर के कारण, इस समुदाय का सपोर्ट चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा माना जाता है. हालांकि, यहां दलित वोटरों की संख्या और झुकाव भी अहम है. इसके अलावा, यादव, निषाद और दूसरे पिछड़े समुदायों के वोट भी मुकाबले पर असर डाल सकते हैं.