UP Election: मायावती को नुकसान पहुंचाएंगे या अखिलेश के लिए बनेंगे मुसीबत? चंद्रशेखर ने उतारे 42 सीटों पर प्रभारी, देखें लिस्ट

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी के बीच आजाद समाज पार्टी ने 42 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं. इनमें 20 एससी, 13 ओबीसी और 9 मुस्लिम उम्मीदवार हैं. इसके साथ ही पार्टी अब तक 87 सीटों पर प्रभारियों का का ऐलान कर चुकी है. अब यह देखना होगा कि इससे क्या मायावती को नुकसान पहुंचाएंगे या अखिलेश के लिए बनेंगे मुसीबत?
पार्टी ने जारी की 42 प्रभारियों की नई सूची
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आजाद समाज पार्टी ने संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी ने विधानसभा क्षेत्रों के लिए 42 प्रभारियों की दूसरी सूची जारी की है. यह नियुक्तियां राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के निर्देश तथा प्रदेश कमेटी की संस्तुति के आधार पर की गई हैं.
पार्टी के मुताबिक, 31 जुलाई को विधानसभा प्रभारियों की पहली सूची जारी की गई थी. अब संगठन को और मजबूत करने के लिए दूसरी सूची जारी की गई है. पार्टी ने नवनियुक्त प्रभारियों को बधाई देते हुए उनसे संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की दिशा में काम करने की अपेक्षा जताई है.
कौन हैं 42 सदस्य?
आजाद समाज पार्टी ने 42 प्रभारियों की पूरी सूची जारी की है. और बताया कि कौन किस सीट से चुना गया है.
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष @BhimArmyChief, नगीना से लोकप्रिय सांसद भाई चन्द्र शेखर आजाद जी के निर्देश एवं प्रदेश कमेटी की संस्तुति पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारियों को गति देने के लिए निम्नलिखित विधानसभा क्षेत्रों हेतु प्रभारियों की नियुक्ति की जाती है।
31 जुलाई को… https://t.co/IlaEYu8FrC pic.twitter.com/qUmiJshKsJ
— Aazad Samaj Party – Kanshi Ram (@AzadSamajParty) September 21, 2026
- मुजफ्फरनगर -मीरपुर सीट- रविंद्र भाटी
- संभल- चंदौसी सीट – रमेश गंधर्व
- रामपुर – स्वार सीट – इरफ़ान अल्वी
- अमरोहा – हसन पुर सीट – चौधरी शाहनवाज
- बुलंदशहर – सिकंदराबाद सीट – ललित भाटी
- अलीगढ़- शहर सीट – फ़रीद अल्वी प्रधान
- एटा – मरहरा सीट -चंद्र प्रकाश
- एटा-जलेसर – प्रवेंद्र कुमार
- बरेली – मीरगंज सीट – डॉ जावेद
- बरेली-भोजीपुरा सीट – ख़ुर्शीद में
- लखीमपुर खीरी- धौरहरा सीट – सुरेश चंद्र लोधी
- सीतापुर- सिंधौली सीट – बाल गोविंद राजवंशी
- हरदोई – सांडी सीट – जय प्रकाश
- उन्नाव – बंगारमऊ सीट – मुसब्बिर खान
- उन्नाव-सफीपुर – राज कुमार गौतम
- उन्नाव-मोहान – मनोज कुमार
- रायबरेली – सरेनी – केशवलाल रावत
- अमेठी – जगदीश पुरम- सुनील राज
- अमेठी-गौरीगंज – दिनेश साहू
- सुल्तानपुर- सदर सीट- अनीस अहमद खां
- फर्रुखाबाद – कायमगंज सीट – रविंद्र पाल सिंह
- औरैया-औरैया – विजय जे गौतम
- कानपुर देहात – सिकंदरा सीट – रविंद्र पाल फौजी
- कानपुर नगर – घाटमपुर सीट – अर्पित आज़ाद
- झांसी – गरौठा – पीतांबर पटेल
- बांदा – नरैनी सीट -सुनील कुमार वर्मा
- प्रयागराज – फूलपुर – शाहिद अख़्तर खान
- प्रयागराज-करछना – चंदन पासी
- प्रयागराज – कोराव – दिनेश चौधरी
- बाराबंकी – सदर सीट – कपिल वर्मा पटेल
- बाराबंकी-हैदरगढ़ – रामहेत रावत
- अयोध्या – गोसाईगंज- मनोज कुमार यादव
- अंबेडकर -अकबरपुर – महेंद्र राजभर
- बहराइच- बलहा – जेपी राव
- बलरामपुर- बलरामपुर- लालजी लहरी
- गोंडा -गोंडा सदर – मोबीन अहमद
- गोंडा-गौरा सीट -सुरेश यादव
- सिद्धार्थनगर – इटवा – कालीचरण यादव
- मऊ – मुहम्मदाबाद – प्रेमचंद्र राम
- चंदौली – चकिया – सिद्धार्थ प्राण बाहू
- वाराणसी- शिवपुर – मनोज कुमार यादव
- सोनभद्र – रोबर्ट्सगंज – राहुल कुमार
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