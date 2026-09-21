UP Election: मायावती को नुकसान पहुंचाएंगे या अखिलेश के लिए बनेंगे मुसीबत? चंद्रशेखर ने उतारे 42 सीटों पर प्रभारी, देखें लिस्ट

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी के बीच आजाद समाज पार्टी ने 42 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं. इनमें 20 एससी, 13 ओबीसी और 9 मुस्लिम उम्मीदवार हैं. इसके साथ ही पार्टी अब तक 87 सीटों पर प्रभारियों का का ऐलान कर चुकी है. अब यह देखना होगा कि इससे क्या मायावती को नुकसान पहुंचाएंगे या अखिलेश के लिए बनेंगे मुसीबत?

पार्टी ने जारी की 42 प्रभारियों की नई सूची

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आजाद समाज पार्टी ने संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी ने विधानसभा क्षेत्रों के लिए 42 प्रभारियों की दूसरी सूची जारी की है. यह नियुक्तियां राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के निर्देश तथा प्रदेश कमेटी की संस्तुति के आधार पर की गई हैं.

पार्टी के मुताबिक, 31 जुलाई को विधानसभा प्रभारियों की पहली सूची जारी की गई थी. अब संगठन को और मजबूत करने के लिए दूसरी सूची जारी की गई है. पार्टी ने नवनियुक्त प्रभारियों को बधाई देते हुए उनसे संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की दिशा में काम करने की अपेक्षा जताई है.

कौन हैं 42 सदस्य?

आजाद समाज पार्टी ने 42 प्रभारियों की पूरी सूची जारी की है. और बताया कि कौन किस सीट से चुना गया है.