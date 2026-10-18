यूपी चुनाव से पहले सीटों पर खींचतान! सुभासपा ने 33 विधानसभा सीटों पर ठोका दावा; अनिल राजभर की सीट भी शामिल, BJP की बढ़ी टेंशन

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं. गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर दल अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं. इसी कड़ी में NDA की सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) ने भाजपा के राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष के सामने 33 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग रखी है. सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि इसमें भाजपा विधायक व मंत्री अनिल राजभर की शिवपुर सीट भी शामिल है.

सुभासपा ने भाजपा को सौंपी 33 सीटों की सूची

सूत्रों के मुताबिक, सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से मुलाकात कर सीटों की सूची सौंपी है. वहीं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. अरविंद राजभर ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भी यह सूची दी. बताया जा रहा है कि राजग की आगामी बैठकों में सुभासपा इसी सूची के आधार पर अपनी मांग रखेगी.

भाजपा और निषाद पार्टी की सीटें भी सूची में

सुभासपा की ओर से मांगी गई सीटों में भाजपा के कब्जे वाली 9 और निषाद पार्टी के खाते वाली 2 सीटें भी शामिल बताई जा रही हैं. सूची में पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक की विधानसभा सीटों के नाम हैं.

इन प्रमुख सीटों पर की गई दावेदारी

सुभासपा की ओर से जिन सीटों पर दावेदारी की गई है, उनमें प्रमुख रूप से ये नाम शामिल हैं:

– मुरादाबाद और सीतापुर: मुरादाबाद ग्रामीण, महोली

– मिर्जापुर और सिद्धार्थनगर: मझवां, डुमरियागंज, इटवा

– बहराइच, बलरामपुर और हरदोई: बलहा, उतरौला, संडीला

– बाराबंकी, संतकबीरनगर और देवरिया: रामनगर, घनघटा, रामपुर कारखाना

– कुशीनगर, महाराजगंज और बस्ती: रामकोला, खड्डा, फरेंदा, महादेवा, रुधौली

पूर्वांचल की इन सीटों पर भी नजर

सुभासपा की सूची में पूर्वांचल की कई अहम सीटें भी शामिल हैं. इनमें बलिया की रसड़ा, सिकंदरपुर और बेल्थरा रोड; मऊ सदर और घोसी; आजमगढ़ की मेहनगर, दीदारगंज और अतरौलिया; चंदौली की सकलडीहा; वाराणसी की शिवपुर और अजगरा; जबकि जौनपुर की केराकत और जफराबाद सीटें शामिल हैं.

शिवपुर सीट पर क्यों टिकी निगाहें?

सुभासपा की सूची में वाराणसी की शिवपुर विधानसभा सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है. फिलहाल इस सीट से भाजपा के अनिल राजभर विधायक हैं और वह प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं. पिछले विधानसभा चुनाव में सुभासपा ने इसी सीट से डॉ. अरविंद राजभर को मैदान में उतारा था. हालांकि, उन्हें करीब 27 हजार वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था. अब एक बार फिर सुभासपा की ओर से शिवपुर सीट पर दावा किए जाने से गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा तेज हो सकती है. हालांकि, अभी इस पर फैसला आना बाकी है.

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