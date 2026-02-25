UP Election 2027: कौन हैं आशीष पांडेय, जिन पर मायावती ने खेला बड़ा दांव; BJP-SP दोनों के सामने पेश की चुनौती

UP Election 2027: बहुजन समाज पार्टी ने आने वाला 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति तेज कर दी है. बासपा सुप्रीमो मायावती ने ब्राह्मण कार्ड खेला और आशीष पांडे को जालौन जिले की माधोगढ़ विधानसभा सीट का प्रभारी नियुक्त किया है. बसपा की परंपरा के मुताबिक प्रभारियों को ही आमतौर पर अंतिम प्रत्याशी बनाया जाता है. इसलिए इस घोषणा को पार्टी के पहले कैंडिडेट के तौर पर देखा जा रहा है.

माधोगढ़ सीट पर ब्राह्मण कैंडिडेट को प्रोजेक्ट करके BSP ने सोशल इंजीनियरिंग का मैसेज देने की कोशिश की है. कुरौली इलाके के बिजनेसमैन आशीष पांडे को इस सीट पर संगठन को मजबूत करने और चुनाव की तैयारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. बुंदेलखंड इंचार्ज लालाराम अहिरवार ने मंगलवार को जालौन में हुई एक ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग और वर्कर्स कॉन्फ्रेंस में आशीष पांडे के नाम का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है.

मायावती का शुक्रिया अदा करते हुए आशीष पांडे ने कहा कि वह पार्टी के निर्देशों का पालन करते हुए इलाके में पूरी लगन से काम करेंगे और बहुजन समाज के हितों में जीत हासिल करेंगे.

होली के बाद इन सीटों के लिए उम्मीदवार का होगा ऐलान

BSP सूत्रों के मुताबिक कानपुर डिवीजन की पांच दूसरी विधानसभा सीटों के लिए भी प्रभारियों के नाम होली के बाद अनाउंस किया जाएगा. पार्टी की साफ रणनीति है कि चुनाव की तारीख से काफी पहले प्रभारी का ऐलान करके ऑर्गनाइज़ेशन को मजबूत किया जाए और कैंडिडेट को काफी समय दिया जाए. यह कदम मायावती की मेगा रैली (अक्टूबर में लखनऊ में) के बाद आया है, जिससे पार्टी वर्कर्स में नया जोश भर गया है.

दलित-ब्राह्मण इक्वेशन को साधने की कोशिश

पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना ​​है कि माधोगढ़ जैसी सीट पर ब्राह्मण कैंडिडेट उतारकर BSP दलित-ब्राह्मण इक्वेशन को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है. जो 2007 में सत्ता में वापसी का एक अहम पिलर था. इस अनाउंसमेंट से BJP और समाजवादी पार्टी दोनों में हलचल मच गई है, क्योंकि पिछले चुनावों में BJP का माधोगढ़ में दबदबा रहा है. हालांकि BSP के इस कदम से मुकाबला दिलचस्प हो सकता है. BSP अब 2027 में वापसी करने के लिए बुंदेलखंड और दूसरे इलाकों में भी ऐसे ही ब्राह्मण और OBC कैंडिडेट को आगे लाने की तैयारी कर रही है. आने वाले दिनों में और घोषणाओं के साथ पार्टी की रणनीति और साफ हो जाएगी.