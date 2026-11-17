UP Chunav 2027 : भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2026 (Uttar Pradesh Legislative Assembly Election 2026) गठबंधनों के जरिये लड़ा जाएगा. यह अब तय हो चुका है. इस कड़ी में बढ़त लेते हुए एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन का एलान कर दिया है. यह दोनों राजनीतिक दल यूपी की सभी 403 सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवार उतारेंगे. वहीं, मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन में गांठ फंसती नजर आने लगी है.

सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने 181 सीटों की मांग की है, जिनमें समाजवादी पार्टी (SP) की 22 सीटें शामिल हैं. खबरों के अनुसार, SP इस सूची को अव्यावहारिक मानती है, खासकर इसलिए क्योंकि इसमें SP के मौजूदा विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल हैं. ऐसे में SP मुखिया अखिलेश यादव शायद कांग्रेस को 100 से कम सीटें देने का प्रस्ताव दे सकते हैं.

सपा-कांग्रेस के बीच लंबी चल सकती है वार्ता

मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने सोमवार (16 नवंबर, 2026) को बताया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने जिन 181 सीटों की मांग की है, उनमें समाजवादी पार्टी (SP) के लगभग 22 मौजूदा विधायक आते हैं. इससे संकेत मिलता है कि कांग्रेस की यह मांग बहुत ज्यादा हो सकती है, जिसके चलते सीटों के बंटवारे पर लंबी बातचीत चल सकती है.

यह घटनाक्रम SP प्रमुख अखिलेश यादव के उस बयान के कुछ दिनों बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने 24वें ‘हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट’ (HTLS) में बताया था कि कांग्रेस ने 403 विधानसभा सीटों में से 181 सीटों की मांग की है. जब उनसे पूछा गया कि क्या कांग्रेस ने 200 सीटों की मांग की है तो अखिलेश यादव ने कहा- ‘उससे थोड़ा कम.’ इस दौरान जब पूछा गया कि क्या उन्होंने 180 सीटें मांगी हैं, तो उन्होंने कहा कि 180 में एक और जोड़ लीजिए.

कांग्रेस ने अक्टूबर में सौंपी थी मांगों की लिस्ट

अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी और हमने तय कर लिया है कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. INDIA गठबंधन मिलकर BJP को हराएगा. कांग्रेस पार्टी के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं. वहीं, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस ने 2022 का चुनाव अकेले लड़ा था और केवल दो सीटें जीती थीं, जबकि SP ने 111 सीटें जीती थीं . बावजूद इसके कांग्रेस ने 19 अक्टूबर को अपनी ‘विशलिस्ट’ (मांगी गई सीटों की सूची) सौंपी थी.

किन सीटों की कांग्रेस ने की मांग

दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस द्वारा मांगी गई 181 सीटों में अमेठी, सहारनपुर और बछरावां शामिल है, जिन पर अभी SP के क्रमशः महाराजी प्रजापति, आशु मलिक और श्याम सुंदर भारती का कब्ज़ा है. वहीं, इस सूची में SP के पास मौजूद कई मुस्लिम-बहुल सीटें भी शामिल थीं, जिनमें बेहट से उमर अली खान, मुरादाबाद से नासिर कुरैशी और कानपुर कैंटोनमेंट से मोहम्मद हसन रूमी की सीटें शामिल हैं. इस सूची में निजामाबाद भी है जो SP विधायक आलम बदी आजमी के पास थी. उनका जुलाई में निधन हो गया था. मामले की जानकारी रखने वाले एक नेता ने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने अपने सांसदों के संसदीय क्षेत्रों में आने वाली सभी विधानसभा सीटों पर दावा ठोक दिया है. ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अमेठी, रायबरेली और सहारनपुर में हमारे मौजूदा विधायक हैं, इसलिए उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी.

कांग्रेस कर रही मुस्लिम सीटों पर दावा

2024 में जब कांग्रेस ने SP के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, तब उसने अमेठी, सहारनपुर और रायबरेली की लोकसभा सीटें जीती थीं. बछरावां भी इन्हीं के अंतर्गत आता है. उस समय कांग्रेस ने 80 में से 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था. ऐसे में SP नेता ने बताया कि क्षेत्रीय पार्टी (SP) इस बात से भी असहज थी कि कांग्रेस कई मुस्लिम-बहुल सीटों पर दावा कर रही थी जबकि अल्पसंख्यक समुदाय SP का एक अहम वोट बैंक है.

सपा-कांग्रेस गठबंधन ने किया था 2024 में अच्छा प्रदर्शन

यहां पर बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव नें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस-SP गठबंधन ने 80 में से 43 लोकसभा सीटें जीतीं और उन्हें 43.52% वोट मिले. कांग्रेस ने जिन 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से 6 जीतीं और उसे 9.46% वोट मिले. BJP की सीटें 2019 की 62 से घटकर 33 रह गईं, जिससे 2014 के बाद पहली बार संसद में उनकी कुल संख्या बहुमत के आंकड़े से नीचे आ गई.