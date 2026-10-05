UP Election: ‘मेरा हाथ अखिलेश यादव के गिरेबान…’, श्रावस्ती में ओवैसी का तीखा हमला, जानें- भिनगा सीट से कौन होगा AIMIM का उम्मीदवार?

UP Election 2027: एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी रविवार को उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती पहुंचे. जिले के भिनगा के राजापुर में आयोजित जनसभा ओवैसी ने बड़ा ऐलान कर दिया. उन्होंने भिनगा विधानसभा सीट से हाजी दद्दन खां को पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया. दद्दन खां हाल ही में बहुजन समाज पार्टी से अलग होकर एआईएमआईएम में शामिल हुए हैं.

भिनगा विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम की एंट्री से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं. यह सीट समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है. दद्दन खां के AIMIM में शामिल होने के बाद पार्टी ने उन्हें भिनगा से मैदान में उतारने का ऐलान किया है.

सपा को बताया ‘चाइना का माल’

जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी तीखी टिप्पणी की. ओवैसी ने कहा, “जब कुंवारों को किराए पर कमरा नहीं दिया जाता तो उत्तर प्रदेश उन्हें कैसे दे दिया गया?”

ओवैसी ने मदरसों और मस्जिदों से जुड़े मुद्दों का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि जब श्रावस्ती में मदरसों और मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था, तब समाजवादी पार्टी कहां थी. उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए ‘चाइना का माल’ बताया और कहा कि ऐसा माल ज्यादा दिन नहीं चलता.

इंडिया गठबंधन से हाथ मिलाने पर क्या बोले ओवैसी?

उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए हाथ बढ़ाया था, लेकिन अखिलेश यादव की ओर से कोई जवाब नहीं मिला. उन्होंने कहा कि उनका बढ़ा हुआ हाथ अखिलेश यादव के गिरेबान तक भी जा सकता है.

हालांकि, ओवैसी ने यह भी कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ हाथ मिलाना पड़ा तो वह इसके लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर वह गठबंधन के लिए हाथ बढ़ाएंगे.