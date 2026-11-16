UP Election 2027: अयोध्या-काशी के बाद मथुरा पर BJP का फोकस; श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर बनेगी चुनावी रणनीति?

UP Assembly Election 2027: उत्तर प्रदेश की राजनीति में धर्म और आस्था लंबे समय से चुनावी विमर्श का अहम हिस्सा रहे हैं. अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के विकास के बाद अब मथुरा एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में है. 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है. इसी कड़ी में मथुरा में पार्टी की दो दिवसीय चिंतन बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें इस मुद्दे के साथ आने वाले चुनाव की रणनीति पर भी मंथन हो रहा है.

मथुरा मीटिंग के लिए BJP के बड़े नेता इकट्ठा होंगे

BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, नेशनल ऑर्गनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर और राज्य के सीनियर लीडर मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, जो मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय काउ रिसर्च सेंटर में हो रही है. बताया जा रहा है कि मीटिंग में करीब 50 बड़े लीडर शामिल हो रहे हैं.

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा मीटिंग के खास एजेंडा में से एक है. इस मुद्दे पर ऑर्गनाइजेशन और सरकार के बीच कोऑर्डिनेशन के साथ-साथ आगे की स्ट्रैटेजी पर भी चर्चा हो रही है. हालांकि, अभी तक किसी बड़े फैसले या लीगल प्रोसेस के नतीजे के बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है.

BJP का फोकस श्री कृष्ण जन्मभूमि पर क्यों बढ़ा है?

मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा विवाद लंबे समय से कोर्ट में पेंडिंग है. हिंदू पक्ष ने विवादित जगह को भगवान कृष्ण का जन्मस्थान बताते हुए कई लीगल मांगें की हैं. इस बीच, इस मामले में अलग-अलग पिटीशन और लीगल दलीलों को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है. यह मुद्दा BJP के जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच लंबे समय से मांग रहा है. इसलिए, पार्टी लीडरशिप मीटिंग में इसे प्रमुखता से उठाना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

क्या 2027 से पहले हिंदुत्व एजेंडा जोर पकड़ेगा?

अयोध्या और काशी के बाद, मथुरा को BJP की हिंदुत्व राजनीति का तीसरा बड़ा केंद्र माना जाता है. पार्टी पहले भी राम मंदिर निर्माण और काशी विश्वनाथ धाम के विकास को अपनी उपलब्धियों के तौर पर बता चुकी है. अब, मथुरा का मुद्दा 2027 की चुनावी बहस में अहम भूमिका निभा सकता है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने बयानों में सनातन संस्कृति, धार्मिक पहचान और हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे हैं. BJP धार्मिक आस्था के साथ विकास और पर्यटन के मुद्दों को जोड़ने की कोशिश कर रही है.

सिर्फ धार्मिक मुद्दे ही नहीं, बल्कि विकास भी

BJP के सामने 2027 में सत्ता बनाए रखने की चुनौती है. इसलिए, सिर्फ धार्मिक मुद्दों पर निर्भर रहने के बजाय, पार्टी अपने चुनावी एजेंडे में विकास, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और धार्मिक पर्यटन को शामिल कर सकती है. मथुरा-वृंदावन में टूरिज्म सुविधाओं को बढ़ाना और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना भी इस स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है.

कुल मिलाकर, मथुरा चिंतन मीटिंग को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले BJP की पॉलिटिकल और ऑर्गेनाइजेशनल तैयारियों के लिए बहुत ज़रूरी माना जा रहा है. यह देखना बाकी है कि आने वाले दिनों में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा पार्टी की चुनावी स्ट्रैटेजी में कैसे शामिल होता है.