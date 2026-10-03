UP: आज की बैठक तो बस शुरुआत, राहुल गांधी बनें अगले पीएम… स्वामी प्रसाद मौर्य ने INDIA गठबंधन को लेकर किया बड़ा एलान

Swami Prasad Maurya on Rahul Gandhi: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं. इसी बीच शनिवार 3 अक्टूबर 2026 को दिल्ली में राहुल गांधी और स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात हुई. 10 जनपथ पर हुई इस मुलाकात के बाद मौर्य ने एलान किया कि उनकी अपनी जनता पार्टी INDIA गठबंधन का हिस्सा होगी. इससे पहले उनके कांग्रेस में शामिल होने का चर्चाएं भी चल रही थीं, लेकिन मौर्य ने पार्टी के कांग्रेस में विलय की घोषणा नहीं की.

राहुल गांधी को लेकर क्या बोले मौर्य?

मुलाकात के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अपनी जनता पार्ट अब INDIA गठबंधन का हिस्सा होगी. आगे की रणनीति और हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इस बारे में बाद में चर्चा की जाएगी. मौर्य यहीं नहीं रुके उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा कि हम चाहते हैं कि राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बनें क्योंकि उनकी और राहुल की विचारधारा तथा संघर्ष कई मुद्दों पर समान हैं.

मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और देश से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं. वह यूपी में इन्ही मुद्दों पर काम कर रहे हैं. इसी समानता को देखते हुए उन्होंने INDIA गठबंधन के साथ जाने का फैसला किया. उन्होंने बैठक को लेकर कहा कि आज की बैठक तो बस शुरुआत है, आगे की जानकारी सही समय पर दी जाएगी.

भाजपा को हटाना और संविधान बचाना लक्ष्य

मौर्य ने अपने गठबंधन का उद्देश्य बताते हुए कहा की ‘भाजपा को हटाओ, देश को बचाओ और संविधान को बचाओ, भाजपा को हटाओ’. उन्होंने बेरोजगारी, आरक्षण, महंगाई, किसानों और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को भी उठाया.

कांग्रेस ने भी दिए आगे जुड़ने के संकेत

यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि स्वामी प्रसाद मोर्य की पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में INDIA ब्लॉक के साथ काम करेगी. उन्होंने यह भी कहा कि आगे और नेता तथा दल इस गठबंधन से जुड़ सकते हैं. मौर्य की पार्टी के कांग्रेस में विलय के सवाल पर गौतम ने कहा कि इस बारे में अभी कोई बातचीत नहीं हुई है.

बता दें कि, मौर्य इससे पहले BSP,BJP और SP के साथ भी राजनीतिक सफर तय कर चुके हैं. ऐसे में 2027 के चुनाव से पहले INDIA गठबंधन के साथ उनका जुड़ना यूपी की राजनीति में एक नया घटनाक्रम है.