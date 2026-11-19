UP Assembly Election: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज होने लगी है. इसी बीच फर्रुखाबाद जिले की चार विधानसभा सीटों पर भी हलचल तेज हो गई है. कायमगंज, फर्रुखाबाद, अमृतपुर और भोजपुर सीटों पर 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दल ने जीत दर्ज की थी. ऐसे में 2027 के चुनाव में बीजेपी गठबंधन के सामने अपनी पिछली सफलता दोहराने की चुनौती होगी, जबकि समाजवादी पार्टी (सपा) गठबंधन सभी सीटों पर वापसी की कोशिश करेगी.

2022 के चुनाव में फर्रुखाबाद, भोजपुर और अमृतपुर में बीजेपी तथा कायमगंज सीट पर उसकी सहयोगी अपना दल (सोनेलाल) ने जीत दर्ज की थी. चारों सीटों पर सपा प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे थे.

फर्रुखाबाद सीट पर बीजेपी की बड़ी जीत

फर्रुखाबाद विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने जीत दर्ज की थी. उन्होंने सपा प्रत्याशी सुमन मौर्य को 39,316 वोटों से हराया था. मेजर सुनील दत्त द्विवेदी को कुल 1,12,314 वोट मिले थे, जबकि सपा की सुमन मौर्य को 72,998 मत प्राप्त हुए थे. बसपा प्रत्याशी विजय कुमार कटियार 16,611 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे. कांग्रेस प्रत्याशी लुईस खुर्शीद को महज 2,045 वोट मिले थे.

भोजपुर में बीजेपी ने दर्ज की जीत

भोजपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी नागेंद्र सिंह राठौर ने जीत हासिल की थी. उन्हें कुल 99,979 वोट मिले, जबकि सपा प्रत्याशी अरशद जमाल सिद्दीकी को 72,521 वोट प्राप्त हुए थे. दोनों के बीच जीत का अंतर 27,458 मतों का रहा था. बसपा प्रत्याशी आलोक वर्मा को 15,714 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस की अर्चना राठौर 2,053 वोट हासिल कर सकी थीं.

अमृतपुर में बीजेपी की मजबूत जीत

अमृतपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के सुशील शाक्य ने बड़ी जीत दर्ज की थी. उन्हें कुल 98,848 वोट मिले थे, जबकि सपा प्रत्याशी जितेंद्र यादव 54,162 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे. बीजेपी प्रत्याशी ने 44,686 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी. बसपा के अमित कुमार सिंह को 13,049 वोट मिले थे, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र सिंह यादव ने 12,449 मत हासिल किए थे.

कायमगंज में अपना दल की जीत

कायमगंज विधानसभा सीट पर बीजेपी गठबंधन की सहयोगी अपना दल (सोनेलाल) की प्रत्याशी डॉ. सुरभि ने जीत दर्ज की थी. उन्हें कुल 1,14,952 वोट मिले, जबकि सपा प्रत्याशी सर्वेश अंबेडकर को 96,409 मत प्राप्त हुए. डॉ. सुरभि ने 18,543 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी. बसपा प्रत्याशी दुर्गा प्रसाद 18,443 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे.