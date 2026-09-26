चौराहे पर अकेली खड़ी थी लड़की, तभी गाड़ी लेकर पहुंचे दोस्त; फिर दरिंदों ने कर डाली हैवानियत…

उत्तर प्रदेश से एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जहां युवती के अपने ही दोस्त उसके लिए दरिंदे बन गए. आरोपियों ने युवती को अकेला पाकर उसे गाड़ी में लाया, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया. इतना ही नहीं, फिर युवती और गाड़ी को छोड़ सभी भाग गए. आखिर क्या हुआ उस वक्त जानिए पूरा मामला.

क्या है पूरी घटना?

जानकारी के मुताबिक, युवती गांव जाने के लिए अपने एक दोस्त के साथ कनेक्टिंग चौराहे तक पहुंची थी. दोस्त के लौटने के बाद वह वाहन का इंतजार कर रही थी. इसी दौरान उसका परिचित विकास यादव अपने कुछ साथियों के साथ कार से वहां पहुंचा. युवती की पहचान होने के कारण उसने कार में लिफ्ट दे दी. आरोप है कि कुछ दूर जाने के बाद कार उसके घर की ओर जाने के बजाय दूसरे रास्ते पर मुड़ गई. इस पर युवती ने इसका विरोध किया.

आरोप है कि इसके बाद कार में मौजूद लोगों ने युवती को पकड़ लिया और उसके साथ जोर जबरदस्ती की. युवती ने मदद के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया. उसकी चीख सुनकर कुछ राहगीरों ने कार का पीछा किया. लोगों को पीछे आता देख आरोपी युवती और कार को छोड़कर मौके से फरार हो गए.

UP- देवरिया में एक युवती गांव जाने के लिए कनैक्टिंग चौराहे तक अपने दोस्त के साथ आयी. दोस्त लौट गया. वाहन का इंतजार करके वक्त उसका परिचित विकास यादव अपने साथियों के साथ कार में दिखा. लड़की को देखकर लिफ्ट दी. लड़की भी परिचय होने के कारण बैठ गयी. थोड़ी देर में कार लड़की के घर के… pic.twitter.com/RtGqRM6wN4 — Narendra Pratap (@hindipatrakar) September 26, 2026

पुलिस ने क्या किया?

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है.

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