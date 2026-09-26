Home > उत्तर प्रदेश > चौराहे पर अकेली खड़ी थी लड़की, तभी गाड़ी लेकर पहुंचे दोस्त; फिर दरिंदों ने कर डाली हैवानियत…

चौराहे पर अकेली खड़ी थी लड़की, तभी गाड़ी लेकर पहुंचे दोस्त; फिर दरिंदों ने कर डाली हैवानियत…

Deoria Crime News: देवरिया से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती संग उसके ही दोस्तों ने हैवानियत कर डाली. फिर आरोपी युवती को अकेला छोड़कर चले गए.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 26, 2026 2:53:44 PM IST

देवरिया में एक युवती संग उसके ही दोस्तों ने की दरिंदगी
देवरिया में एक युवती संग उसके ही दोस्तों ने की दरिंदगी


उत्तर प्रदेश से एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जहां युवती के अपने ही दोस्त उसके लिए दरिंदे बन गए. आरोपियों ने युवती को अकेला पाकर उसे गाड़ी में लाया, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया. इतना ही नहीं, फिर युवती और गाड़ी को छोड़ सभी भाग गए. आखिर क्या हुआ उस वक्त जानिए पूरा मामला.

क्या है पूरी घटना?

जानकारी के मुताबिक, युवती गांव जाने के लिए अपने एक दोस्त के साथ कनेक्टिंग चौराहे तक पहुंची थी. दोस्त के लौटने के बाद वह वाहन का इंतजार कर रही थी. इसी दौरान उसका परिचित विकास यादव अपने कुछ साथियों के साथ कार से वहां पहुंचा. युवती की पहचान होने के कारण उसने कार में लिफ्ट दे दी. आरोप है कि कुछ दूर जाने के बाद कार उसके घर की ओर जाने के बजाय दूसरे रास्ते पर मुड़ गई. इस पर युवती ने इसका विरोध किया.

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आरोप है कि इसके बाद कार में मौजूद लोगों ने युवती को पकड़ लिया और उसके साथ जोर जबरदस्ती की. युवती ने मदद के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया. उसकी चीख सुनकर कुछ राहगीरों ने कार का पीछा किया. लोगों को पीछे आता देख आरोपी युवती और कार को छोड़कर मौके से फरार हो गए.

पुलिस ने क्या किया?

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है.

यह खबर भी पढ़ें: त्रेतायुग में वानर की आंख पर चश्मा! अंजलि अरोड़ा की ‘रामायाण’ के मेकर्स ने पार की बेवकूफी की हद, नेटिजंस हुए आगबबूला

Tags: Deoria Crime NewsUP Deoria News
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