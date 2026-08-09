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UP Crime: मर्दों के लेती थी प्राइवेट फोटो, UP में ‘ठग लेडी’ का आतंक; डेटिंग ऐप से फंसा कर आदमियों को करती थी कंगाल

UP Crime: उत्तर प्रदेश से हाल ही में एक ऐसा नेटवर्क पकड़ा गया है जिसे जानकर पुरुषों की रूह कांप उठेगी. दरअसल, यहां से हाल ही में उत्तर प्रदेश की एक महिला पर आरोप है कि उसने टिंडर और सोशल मीडिया के ज़रिए पुरुषों से दोस्ती की और फिर उनकी प्राइवेट फोटो और वीडियो का इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल किया और उनसे मोटी रकम की मांग की.

By: Heena Khan | Published: August 9, 2026 8:51:02 AM IST

UP Crime
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UP Crime: उत्तर प्रदेश से हाल ही में एक ऐसा नेटवर्क पकड़ा गया है जिसे जानकर पुरुषों की रूह कांप उठेगी. दरअसल, यहां से हाल ही में उत्तर प्रदेश की एक महिला पर आरोप है कि उसने टिंडर और सोशल मीडिया के ज़रिए पुरुषों से दोस्ती की और फिर उनकी प्राइवेट फोटो और वीडियो का इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल किया और उनसे मोटी रकम की मांग की. हाई कोर्ट के एक वकील की शिकायत से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जबरन वसूली के एक कथित नेटवर्क का पता चला है. इस मामले में एक महिला पर आरोप है कि उसने डेटिंग ऐप टिंडर के ज़रिए पुरुषों से दोस्ती की और फिर आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी देकर उनसे पैसे मांगे.

मर्दों के लेती थी प्राइवेट फोटो 

आरोप है कि पल्लवी सिंह राजपूत नाम की इस महिला ने डेटिंग ऐप्स और सोशल मीडिया के जरिए पुरुषों को अपना शिकार बनाया. शिकायत और कथित पीड़ितों के दावों के मुताबिक, बातचीत दोस्ती से शुरू होकर करीबी रिश्तों में बदल जाती थी और मुलाकातों के दौरान पुरुषों की तस्वीरें या वीडियो बना लिए जाते थे. फिर उन फ़ोटो और वीडियो का इस्तेमाल उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता था. शिकायतकर्ता का आरोप है कि पीड़ितों से 6 करोड़ रुपये से ज़्यादा की वसूली की गई.

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वायरल हुईं तस्वीरें 

आरोपों में यह भी शामिल है कि पैसे न देने पर पुरुषों को रेप और हत्या की कोशिश जैसे गंभीर आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी दी जाती थी. इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और अब पुलिस इनकी जांच कर रही है. शिकायतकर्ता के सबसे गंभीर दावों में से एक यह है कि महिला की शिकायतों के बाद पांच लोगों को जेल भेजा गया. पीड़ितों का कहना है कि उन मामलों के साथ-साथ और कानूनी कार्रवाई और सार्वजनिक बदनामी की धमकी का इस्तेमाल लोगों पर पैसे देने का दबाव बनाने के लिए किया गया. इस मामले से जुड़ी बताई जा रही फोटो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई हैं. एक तस्वीर में बिस्तर पर नोटों की बड़ी गड्डियां रखी हुई दिख रही हैं. एक दूसरी तस्वीर में एक महिला हथियार जैसी कोई चीज़ पकड़े हुए दिख रही है. लेकिन उनके स्रोत, तारीख और संदर्भ की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

एक और शिकायत के मुताबिक, महिला नए लोगों से संपर्क बनाने के लिए अलग-अलग नामों से सोशल मीडिया अकाउंट चलाती या इस्तेमाल करती थी. बताए गए नामों में से एक नाम ‘स्वीटी तिवारी’ है. आरोप है कि पल्लवी सिंह राजपूत की मदद दो अन्य महिलाओं और दो पुरुषों ने की थी. मामले की आगे की जांच चल रही है.

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Tags: crime newshome-hero-pos-6scamUP Crime
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