UP Crime: मासूम बेटी के हाथों भेजी मौत की सौगात! आशिकी के चक्कर में हैवान बनी पत्नी, खौफनाक साजिश से पति को उतारा मौत के घाट

Pilibhit Crime: यूपी के पीलीभीत जिले के माधोटांडा थाना इलाके के लोहरपुरी गांव में हुए उमाशंकर हत्याकांड में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. पुलिस जांच में पता चला कि उसकी पत्नी ने ही दूसरे पति के साथ रहने के चक्कर में हत्या की साजिश रची थी.

पुलिस जांच में पता चला कि पत्नी ने कोल्डड्रिंक के गिलास में नींद की गोलियां मिलाकर बेटी के हाथ भेज दिया था. उसके बाद जब पति गहरी नींद में था तो उसकी गला दबाकर हत्या कर दी.

सोची-समझी साजिश के तहत हुई हत्या

माधोटांडा थाना क्षेत्र के लोहरपुरी गांव में शुक्रवार रात को उमाशंकर की हत्या हुई थी. पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी पत्नी ममता से पूछताछ की तो सामने आया कि ममता और कथित तौर पर उसके दूसरे पति नकुम ने मिलकर यह साजिश रची थी. शुक्रवार की शाम प्लान के मुताबिक़ ममता गांव से कोल्ड ड्रिंक खरीदकर लाई. इसके बाद उसने करीब 14-15 नींद की गोलियां पीसकर उसमें मिला दीं. शाम को जब उमाशंकर घर आया तो ममता ने अपनी बेटी गीता के हाथों कोल्डड्रिंक भिजवाया. बेचारी मासूम को पता भी नहीं था, कि वो अपने पिता के लिए मौत लेकर जा रही है.

रात करीब नौ बजे बच्चों के सो जाने के बाद ममता ने हत्या को पूरी तरह से अंजाम देने का सोचा और उसका गला घोटने लगी. उमाशंकर की छटपटाहट सुनकर बेटा छत पर पहुंचा तो ममता वहां से भाग निकली. पुलिस के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन और ठुड्डी पर चोट के निशान मिले, जिससे गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई है. ममता का प्लान था कि पति की मौत के बाद वो घर में बदमाशों के घुसने और उनके सिर पर हत्या का आरोप मढ़ देगी.

दूसरे पति के चक्कर में की हत्या

पुलिस के मुताबिक, मूल रूप से चित्तरपुर गांव निवासी उमाशंकर गुजरात में मजदूरी करता था. साल 2024 में उसके साथ पत्नी ममता और बच्चे भी गए थे. इसी दौरान वहां ममता की मुलाकात गुजरात के जामनगर निवासी नकुम भावेश से हुई थी. जानकारी के अनुसार दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए और ममता ने पति से छिपाकर उससे शादी भी कर ली, जिसके बाद से ममता की पहले पति से लड़ाई होने लगी. दोनों का संबंध ख़त्म करने के लिए उमाशंकर उसे और बच्चों को गांव ले आया, तो ममता ने उमाशंकर को रास्ते से हटाने की ठानी और साजिश के तहत पति की जान ले ली. पुलिस मामले की जांच कर रही है. आरोपी ममता को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है.