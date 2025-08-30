Home > उत्तर प्रदेश > UP Crime: भाजपा सभासद पति के साथ हुई मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद

UP Crime: भाजपा सभासद पति के साथ हुई मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद

सभासद पति की तहरीर पर कार्रवाई नहीं होने पर थाने पहुंचकर भाजपा नेता घनश्याम पर्चा ने की कार्रवाई की मांग, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 30, 2025 20:05:49 IST

UP Crime: भाजपा सभासद पति के साथ हुई मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद
UP Crime: भाजपा सभासद पति के साथ हुई मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद

शामली से वरुण पंवार की रिपोर्ट 
UP Crime: शामली में भाजपा नेता व एक सभासद पति की दुकान में घुसकर दबंगो के द्वारा गाली-गलौज करते हुए जानलेवा हमला करने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने से भाजपा नेता ने थाने पर पहुंचकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित सभासद पति ने पुलिस को घटना के संबंध में वीडियो फुटेज एवं नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है, पुलिस ने एक नामजद व अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

दुकान में हुई मारपीट की घटना 

दरअसल आपको बता दे कि यह घटना जनपद शामली के थाना कांधला क्षेत्र के रेलवे रोड की है। कस्बे के मोहल्ला रायजादगान निवासी भाजपा नेता अनिल बोहरा पुत्र भूप सिंह ने बताया कि वह नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर तीन से सभासद पति है। उसने कस्बे के रेलवे मार्ग स्थित इंडियन बैंक के समीप बोहरा शूज हाउस के नाम से दुकान खोल रखी है। पीड़ित अपनी दुकान पर बैठा हुआ था आरोप है कि तभी  बाइक सवार एक युवक अपनी बाईक लेकर आया और उसकी दुकान के सामने बाइक खड़ी कर दी। जब पीड़ित ने बाइक साइड में लगाने के लिए कहा तो आरोपी युवक आग बबूला हो गया और अपने तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर पीड़ित की दुकान में घुस आया और आरोपी ने पीड़ित सहित उसके भतीजे नीतीश पुत्र प्रदीप पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज कर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। जानलेवा हमले के दौरान पीड़ित घायल हो गया।

HP News: चार दिन बाद भी मनाली का संपर्क कटा, रोजमर्रा की वस्तुएं ढोकर ला रहे लोग

घटना पर आसपास के दुकानदार भी आ गए आरोपी गाली गलौज करते हुए फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित का डाक्टरी परीक्षण कराया। मामले में देर रात थाने पर भाजपा नेता घनश्याम पर्चा अपने दर्जनों साथियों के साथ पहुंचा और हंगामा करते हुए आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। 

सभासद पति को कार्रवाई का आश्वासन

पुलिस ने भाजपा नेता एवं सभासद पति को कार्रवाई का आश्वासन दिया। शुक्रवार को सभासद् पति अनिल ने घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज एवं एक नामजद नामजद व तीन अज्ञात के विरुद्ध तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने पीड़ित की तैयारी पर ग्राम भारसी निवासी गौतम व उसके साथियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है।

Vote Chori Claim: अब गुजरात में Congress करेगी वोटर अधिकार यात्रा! EC पर लगाया ये गंभीर आरोप, मची सनसनी

Tags: Shamli Crime NewsShamli newsUP Crime NewsUP Newsuttar pradesh crime newsuttar pradesh news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाए बच्चों के लिए स्वादिष्ट और बाजार जैसी...

September 1, 2025

रागी रोटी से करे अपने सुगर लेवल को कंट्रोल और...

September 1, 2025

झटपट तैयार करें मूंग दाल हलवा, स्वाद ऐसा कि उंगलियां...

September 1, 2025

किस समय पर चाय पीना होता है सबसे सही? जानें

August 31, 2025

खाली पेट अदरक को चबाने से क्या होता है?

August 31, 2025

लाल मिर्च खाने के 5 बड़े नुकसान

August 31, 2025
UP Crime: भाजपा सभासद पति के साथ हुई मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

UP Crime: भाजपा सभासद पति के साथ हुई मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP Crime: भाजपा सभासद पति के साथ हुई मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद
UP Crime: भाजपा सभासद पति के साथ हुई मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद
UP Crime: भाजपा सभासद पति के साथ हुई मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद
UP Crime: भाजपा सभासद पति के साथ हुई मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?