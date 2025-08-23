UP Crime: बेटे ने मां के साथ मिलकर कर डाला ‘महापाप’ सच जान कर उड़ जायेंगे होश

UP Crime: कासना थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करती एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आयी है, सिरसा गांव में गृहणी के ससुरालवालों ने गृहणी को जिन्दा पेट्रोल दाल कर जला दिया। बताया जा रहा है की गृहणी के ससुराल वाले दहेजलोभी थे। इस दौरान गृहणी की बहन ने पुरे घटना की वीडियो बना लिया।

आरोपी पति को गिरफ्तार

गृहणी के मायके वाले पूरी घटना की वीडियो लेकर कासना थाने पहुंचे जहाँ पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आनन्-फानन में मुकदमा दर्ज किया और त्वरित कार्रवाही सुनिश्चित किया। पुलिस ने मृतिका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और बाकि ससुरालवालों की तलाश जारी है।

जानकारी के मुताबिक मृतका मुख्या रूप से दादरी के रूपबास की रहने वाली है , मृतका का नाम निक्की है, निक्की और उसकी बहन की शादी वर्ष 2016 में सिरसा गांव के निवासी विपिन और उसके भाई के साथ हुई थी। परिवार वाले शुरू में काफी खुश थे लेकिन समय के साथ निक्की और विपिन में लड़ाई-झगडे शुरू हो गए जिसे घरवालों ने सुझाने की कोशिश की पर सम्बन्ध सुधरने की जगह दोनों में दरार बढ़ती चली गयी।

आरोपी पति रोज शराब पीकर मार-पिट करता था

आरोप है की निक्की का शराबी पति विपिन रोज शराब पीकर घर आता था और निक्की के साथ मार-पिट करता था। मार-पिट का विरोध करने पर विपिन के साथ-साथ उसकी माँ भी निक्की के साथ मार-पिट करते थे। 21 अगस्त को ऐसे ही घटनाक्रम के दौरान विपिन और उसकी माँ ने निक्की पर पेट्रोल डाल कर आग लगा दिया।

बहन ने बनाया ससुरालवालों की इस करतूत का वीडियो

घटना के समय निक्की की बहन भी मौके पर मौजूद थी जिसने ससुरालवालों की इस करतूत का वीडियो बना लिया और अपने घरवालों को भेज दिया। वीडियो देखते ही घरवाले मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने निक्की के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपी ससुरालवालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच-पड़ताल में जुटी है।

एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया

कासना पुलिस के अनुसार आरोपी घरवाले फरार है जबकि आरोपी पति ‘विपिन’ को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस की दबिश जारी है। एडीसीपी ग्रेटर नोएडा सुधीर कुमार ने बताया कि मामला 21 अगस्त की रात का है। फोर्टिस हॉस्पिटल से सूचना मिलने के बाद परिजनों से संपर्क किया गया। महिला को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया था। रास्ते में उसकी मौत हो गई। मृतक महिला की बहन की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है, जिसमें विपिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। जल्द ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।