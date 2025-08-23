Home > उत्तर प्रदेश > UP Crime: शाहजहांपुर में आत्महत्या केस का खुलासा, युवती को धमका रहा था मुस्लिम युवक, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 23, 2025 19:12:06 IST

शाहजहांपुर से कु.शिशांत शुक्ला की रिपोर्ट 
UP Crime: जनपद में दो दिन पहले हुई आत्महत्या की घटना ने नया मोड़ ले लिया है। चौक कोतवाली क्षेत्र के ककरा पुल से नदी में कूदकर अपनी जान देने वाली युवती के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस की कार्रवाई के बाद अब परिजन आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

गोताखोरों ने की तलाश लेकिन युवती का कोई सुराग नहीं

मामला बीते दो दिन पहले का है, जब पूजा नाम की युवती एक बाइक सवार युवक के साथ ककरा पुल पर पहुंची थी। पुल पर दोनों के बीच विवाद हुआ और विवाद बढ़ने पर युवती ने अचानक नदी में छलांग लगा दी थी। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को दी। गोताखोरों और बचाव टीम ने काफी तलाश की, लेकिन युवती का कोई सुराग नहीं मिला था। दो दिन बाद युवती का शव नदी से बरामद हुआ।

रिजवान युवती को धमकाता था और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था

घटना ने परिजनों को गहरे सदमे में डाल दिया। शव मिलने के बाद परिवार ने पुलिस को तहरीर दी और पूरा मामला खुलकर सामने आया। तहरीर के आधार पर जांच करने पर पता चला कि तिलहर थाना क्षेत्र का रहने वाला मुस्लिम युवक रिजवान, पूजा को लंबे समय से परेशान कर रहा था। आरोप है कि रिजवान युवती को धमकाता था और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। परिवार का कहना है कि इसी दबाव और धमकियों से तंग आकर पूजा ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली।

आरोपी रिजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज 

परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी रिजवान के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया। थाना चौक कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अब इस मामले की गहन जांच की जा रही है और कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

घटना के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। परिजन और स्थानीय लोग आरोपी को कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि युवती के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। इस पूरे मामले ने एक बार फिर समाज को झकझोर कर रख दिया। 

