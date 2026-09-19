Home > उत्तर प्रदेश > SP MP Laxmikant Attack: डीजे वाहन थाने जाएगी…सुनते ही भड़क उठे लोग, फिर उग्र भीड़ ने सपा सांसद की गाड़ी पर कर दिया हमला, टूटकर चकनाचूर हो गए शीशे

SP MP Laxmikant Attack: डीजे वाहन थाने जाएगी…सुनते ही भड़क उठे लोग, फिर उग्र भीड़ ने सपा सांसद की गाड़ी पर कर दिया हमला, टूटकर चकनाचूर हो गए शीशे

UP Crime: उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस ने जैसे ही डीजे थाने ले जाने की बात कही. भीड़ भड़क गई और सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगी. इस दौरान वहां से गुजर रहे सपा सांसद लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद की गाड़ी पर हमला कर दिया. जिससे उनकी गाड़ी का शीशा टूट गया.

By: Sohail Rahman | Last Updated: September 19, 2026 12:18:06 PM IST

सपा सांसद लक्ष्मीकांत की गाड़ी पर हमला
सपा सांसद लक्ष्मीकांत की गाड़ी पर हमला


SP MP Laxmikant Attack: बखिरा थाना क्षेत्र के अमरडोभा चौराहे पर शुक्रवार को देर रात्रि गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान विवाद के बाद बवाल हो गया. डीजे वाहन को थाने ले जाने की बात कहे जाने से नाराज विसर्जन में शामिल लोग सड़क पर बैठ गए. इसी दौरान वहां से गुजर रही सपा सांसद लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद की गाड़ी पर भीड़ ने हमला कर दिया. हमले में गाड़ी का शीशा टूट गया.

पुलिस ने किसी तरह सांसद को सुरक्षित गाड़ी से बाहर निकालकर वहां से हटाया. घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया. वहीं एएसपी सुशील कुमार सिंह और एडीएम ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया.

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स्थानीय लोगों ने क्या कहा?

स्थानीय लोगों के मुताबिक, बखिरा कस्बे से गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए जुलूस निकला था. प्रतिमा को अमरडोभा होते हुए ढोढया नहर की ओर ले जाया जा रहा था. इसी दौरान मेंहदावल सीओ सर्वदमन सिंह मौके पर पहुंचे. आरोप है कि उन्होंने विसर्जन जुलूस के साथ चल रहे डीजे वाहन का फोटो खींचा और कहा कि यह गाड़ी बखिरा थाने जाएगी. इस बात को लेकर विसर्जन में शामिल लोगों में नाराजगी फैल गई. देखते ही देखते लोग सड़क पर बैठ गए और विरोध करने लगे.



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सपा सांसद की गाड़ी पर हमला

इसी दौरान सपा सांसद लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद की गाड़ी वहां से गुजर रही थी. भीड़ ने गाड़ी को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया. हमले में गाड़ी का शीशा टूट गया. पुलिसकर्मियों ने स्थिति संभालते हुए सांसद को सुरक्षित बाहर निकाला और वहां से ले गए. घटना के बाद सांसद की गाड़ी में सवार लोगों में भी नाराजगी दिखाई दी और सड़क पर धरने पर बैठ गए. उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. मौके पर तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल बढ़ा दिया गया.

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Tags: up chunav 2027UP News
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