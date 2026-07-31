Home > उत्तर प्रदेश > UP Crime: सुबह नाश्ता करने के बाद बेटे ने मां के साथ ही कर दिया कांड! जानिये क्या है ‘काली’ से कनेक्शन, पुलिस हैरान

UP Crime: सुबह नाश्ता करने के बाद बेटे ने मां के साथ ही कर दिया कांड! जानिये क्या है ‘काली’ से कनेक्शन, पुलिस हैरान

जब आरोपी अपनी मां को मार रहा था तब उसकी बहन उसे बचाने आती है और बहन को देखते ही उसने उसे कमरे में खींच लिया और उसे मारने-पीटने लगा. बहन की चीख-पुकार सुनकर गांव वालों ने आरोपी को बांधकर रख लिया. जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची.

By: Kunal Mishra | Published: July 31, 2026 3:58:15 PM IST

UP Crime: सुबह नाश्ता करने के बाद बेटे ने मां के साथ ही कर दिया कांड! जानिये क्या है ‘काली’ से कनेक्शन, पुलिस हैरान


Crime News: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा. घटना ऐसी है, जिसने सभी को झकझोरकर रख दिया है. दरअसल, यहां एक बेटे ने ही अपनी मां की जान ले ली है. उसने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल मामले की कार्रवाई शुरु कर दी है. घटना को अंजाम देने के बाद उसने अपनी बहन से भी मारपीट की.

जब आरोपी अपनी मां को मार रहा था तब उसकी बहन उसे बचाने आती है और बहन को देखते ही उसने उसे कमरे में खींच लिया और उसे मारने-पीटने लगा. बहन की चीख-पुकार सुनकर गांव वालों ने आरोपी को बांधकर रख लिया. जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची. 

You Might Be Interested In

मैंने अपनी मां को नहीं मारा 

इस पूरी घटना में एक अलग ही कहानी निकलकर सामने आई है. पुलिस द्वारा आरोपी बेटे को पकड़कर हिरासत में लिया गया, जिसके बाद उससे पूछा गया कि उसने अपनी मां को क्यों मारा है. इसके बाद बेटे ने जवाब दिया कि “मैंने अपनी मां को नहीं मारा, यह काम कलकत्ता वाली मां काली ने किया है”. मैंने कोई गलत काम नहीं किया. यह घटना जिला मुख्यालय से 25 किमी दूर शमशाबाद थानाक्षेत्र के खुड़नावैध गांव की है, जिसे बुधवार सुबह करीब 10.30 बजे अंजाम दिया गया है. पड़ोसियों के मुताबिक, मां-बेटे का किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया, जिसके बाद कार्रवाई शुरु कर दी गई है. 

ग्रामीणों ने दी जानकारी 

ग्रामीणों ने जानकारी दी कि मां को मारने वाले आरोपी बेटे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है. उसे इलाज के लिए भेजा हॉस्पिटल भेजा जा रहा है. लोगों ने इस बात का विरोध किया तो आरोपी पंकज उनसे भी भिड़ गया, जिसके बाद किसी तरह उसके हाथ-पैर बांध उसे काबू में किया गयाबहन ने बताया कि बीएससी पास पंकज मंझना में जनरल स्टोर की दुकान किए है.

Tags: crime news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बालों में कौन सा तेल लगाना रहेगा सही?

July 30, 2026

इन 6 हिट फिल्मों में दिखा था मुमताज का दमदार...

July 30, 2026

भारत के 10 सबसे मशहूर GI टैग प्रोडक्ट्स!

July 30, 2026

ICC रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाजों का जलवा, टॉप-10 में 7...

July 30, 2026

तलाक के सालों बाद राजा चौधरी ने बताया क्यों कस्टडी...

July 29, 2026

5 एक्टर्स, जिन्होंने पर्दे पर निभाया गुरु का किरदार

July 29, 2026
UP Crime: सुबह नाश्ता करने के बाद बेटे ने मां के साथ ही कर दिया कांड! जानिये क्या है ‘काली’ से कनेक्शन, पुलिस हैरान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP Crime: सुबह नाश्ता करने के बाद बेटे ने मां के साथ ही कर दिया कांड! जानिये क्या है ‘काली’ से कनेक्शन, पुलिस हैरान
UP Crime: सुबह नाश्ता करने के बाद बेटे ने मां के साथ ही कर दिया कांड! जानिये क्या है ‘काली’ से कनेक्शन, पुलिस हैरान
UP Crime: सुबह नाश्ता करने के बाद बेटे ने मां के साथ ही कर दिया कांड! जानिये क्या है ‘काली’ से कनेक्शन, पुलिस हैरान
UP Crime: सुबह नाश्ता करने के बाद बेटे ने मां के साथ ही कर दिया कांड! जानिये क्या है ‘काली’ से कनेक्शन, पुलिस हैरान