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UP Crime: सोशल मीडिया पर बनाती थीं रील… शाहजहांपुर में पेड़ से लटके मिले दो नाबालिग सहेलियों के शव, क्या है मौत का रहस्य?

Shahjahanpur News: शाहजहांपुर में सोमवार की सुबह गांव के बाहर एक पेड़ पर दोनों के शव मिलने से सनसनी फैल गई. दोनों की उम्र महज 17 और 15 साल थी. आखिर ऐसा क्या हुआ कि साथ रहने वाली दोनों सहेलियों की मौत हो गई?

By: Shristi S | Published: November 9, 2026 10:18:11 PM IST

शाहजहांपुर में पेड़ से लटके मिले दो नाबालिग सहेलियों के शव, क्या है मौत का रहस्य?
शाहजहांपुर में पेड़ से लटके मिले दो नाबालिग सहेलियों के शव, क्या है मौत का रहस्य?


Shahjahanpur Minor Girls Death Case: सोशल मीडिया पर साथ रील बनाना, एक-दूसरे के साथ वक्त बिताना और गहरी दोस्ती. दो नाबालिग लड़कियों की जिंदगी का हिस्सा रहे ये पल अब कई सवालों के बीच छूट गए हैं. उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आज यानी सोमवार 9 नवंबर 2026 की सुबह गांव के बाहर एक पेड़ पर दोनों के शव मिलने से सनसनी फैल गई. दोनों की उम्र महज 17 और 15 साल थी. आखिर ऐसा क्या हुआ कि साथ रहने वाली दोनों सहेलियों की मौत हो गई? फिलहाल इस सवाल का जवाब पुलिस के पास भी नहीं है. मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. 

दो लड़कियों की लाशें गांव के बाहर पेड़ से लटकी मिलीं

यह घटना शाहजहांपुर जिले के निगोही थाना इलाके के हरैया गांव में हुई. सोमवार सुबह कुछ गांव वाले अपने खेतों की तरफ जा रहे थे, तभी उन्हें गांव के बाहर पेड़ से लटकी दो लड़कियों की लाशें दिखीं. यह देखकर गांव वालों में हड़कंप मच गया, जिन्होंने तुरंत पुलिस को खबर दी. सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची. लाशों को नीचे उतारा गया, कब्जे में लिया गया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया. मरने वाली लड़कियों की उम्र 17 और 15 साल बताई जा रही है. 

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सोशल मीडिया पर रील बनाती थीं सहेलियां

शुरुआती पुलिस जांच में पता चला है कि दोनों लड़कियां सोशल मीडिया पर एक्टिव थीं और रील पोस्ट करती थीं. वे अक्सर साथ में घूमती थीं. उनके घर एक-दूसरे से थोड़ी ही दूरी पर हैं. हालांकि, उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी और उनकी मौत के बीच कोई कनेक्शन है या नहीं, यह अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है.

मौत का कारण अभी साफ नहीं

पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने बताया कि गांववालों से मिली सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मौत का कारण अभी साफ नहीं है. पुलिस दोनों लड़कियों के परिवार वालों और गांववालों से पूछताछ कर रही है. अधिकारियों के मुताबिक, मौत के हालात पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और जांच पूरी होने के बाद ही साफ होंगे. पुलिस सभी संभावित एंगल को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.

Tags: Shahjahanpur Crimeuttar pradesh
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