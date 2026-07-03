Home > उत्तर प्रदेश > बहू के साथ ससुर बंद कमरे में करता था गंदा काम, दोस्तों को सौंप देता था बेटे की अमानत; घर का हर मर्द था हैवान

बहू के साथ ससुर बंद कमरे में करता था गंदा काम, दोस्तों को सौंप देता था बेटे की अमानत; घर का हर मर्द था हैवान

UP Crime: अक्सर आपने ऐसे मामले सुने होंगे जिसमे ससुराल वाले बहू के साथ बदसुलूकी करते हैं. लेकिन आज हम आपको एक ऐसा मामला बताने जा रहे हैं जिसमे सिर्फ मारपीट ही नहीं की जाती बल्कि ससुर बहू के साथ गंदा काम भी करता था.

By: Heena Khan | Published: July 3, 2026 10:54:46 AM IST

UP Crime news
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UP Crime: अक्सर आपने ऐसे मामले सुने होंगे जिसमे ससुराल वाले बहू के साथ बदसुलूकी करते हैं. लेकिन आज हम आपको एक ऐसा मामला बताने जा रहे हैं जिसमे सिर्फ मारपीट ही नहीं की जाती बल्कि ससुर बहू के साथ गंदा काम भी करता था. अयोध्या ज़िले के बिकापुर कोतवाली इलाके में एक शादीशुदा महिला ने अपने ससुर, उनके दोस्त और अपने देवर पर कई हैरान कर देने वाले आरोप लगाए हैं. दरअसल, पुलिस ने गुरुवार शाम 4 बजे उसकी शिकायत के आधार पर यह मामला दर्ज किया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीड़िता का आरोप है कि उसके ससुर और उनके दोस्त लंबे समय से उसके साथ अश्लील हरकतें कर रहे थे. जब भी उसने विरोध किया, तो उसे गालियां दी गईं, मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई.

झाड़-फूंक के बहाने गंदा काम 

महिला ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी कि उसके ससुर, राम मनोरथ, और गांव के ही रहने वाले दुर्गा प्रसाद झाड़-फूंक का काम करते हैं. उसका आरोप है कि इस दौरान दोनों आदमी अक्सर उसके साथ अश्लील हरकतें करते थे. महिला के मुताबिक, जब भी उसने अपने ससुर की मांगों को मानने से इनकार किया या विरोध किया, तो उसे गालियां देकर और घर से निकालने या जान से मारने की धमकी देकर डराया-धमकाया गया. पीड़िता का आरोप है कि 26 जून को उसके ससुर राम मनोरथ और देवर आलोक कुमार ने उसके साथ मारपीट की और उसे जबरन घर से निकाल दिया. इस घटना के बाद वो बहुत परेशान हो गई थी.

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जांच में जुटी पुलिस  

पीड़िता ने मामले की रिपोर्ट करने और कार्रवाई की मांग के लिए कोतवाली पुलिस स्टेशन से संपर्क किया. शिकायत के आधार पर, बिकापुर पुलिस ने राम मनोरथ, आलोक कुमार और दुर्गा प्रसाद के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है. बिकापुर कोतवाली के सीनियर सब-इंस्पेक्टर (SSI) विजय प्रताप तिवारी ने पुष्टि की कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Tags: crime newslove affairUP News
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