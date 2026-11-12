UP Crime: खेत में लोहे के रॉड से फोड़ दिया सिर! चाची के प्यार में पगलाया भतीजा, चाचा को रास्ते से हटाने के लिए रची खौफनाक साजिश

Saharanpur Extra Marital Affair Murder: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला हत्याकांड सामने आया है. जिस भतीजे पर चाचा के साथ परिवार का रिश्ता निभाने की जिम्मेदारी थी, उसी ने उनकी जान लेने की साजिश रच डाली. वजह चौंकाने वाली थी. मृतक की पत्नी यानी चाची और भतीजे के बीच कथित तौर पर साढ़े 3 साल से प्रेम संबंध चल रहा था. जब चाचा ने इस रिश्ते का विरोध किया तो भतीजे के मन में उनके लिए नफरत बढ़ती गई. आखिरकार उसने चाचा को खेत में बुलाया और खूनी साजिश को अंजाम दिया.

10 नवंबर को मिला था राजू का शव

मामला सहारनपुर के सरसावा थाना इलाके का है. 10 नवंबर को हैदरपुर से भिक्कनपुर जाने वाले रास्ते पर बंधे के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था. पुलिस ने जांच शुरू की तो मृतक की पहचान चिलकाना थाना क्षेत्र के चौरी मंडी गांव निवासी राजू के तौर पर हुई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर किसी भारी वस्तु से चोट लगने की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच तेज कर दी.

भतीजे ने चाचा को खेत पर बुलाया

पुलिस जांच में पता चला कि राजू की हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उसके अपने भतीजे शुभम उर्फ ​​बॉबी ने की थी. पुलिस के मुताबिक, 9 नवंबर की शाम शुभम ने राजू को खेत पर बुलाया. वहां दोनों के बीच बहस हुई और शुभम ने लोहे की रॉड से उसके सिर पर वार कर दिया. राजू बेहोश हो गया, लेकिन उसकी सांस चल रही थी.

घायल चाचा ने अपने भाई को बुलाकर उसे मार डाला

शुभम ने राजू को घायल देखकर घबराकर अपने भाई रजत को मौके पर बुलाया. दोनों को डर था कि अगर उन्होंने पुलिस को बताया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इसके बाद उन्होंने घायल राजू को मोटरसाइकिल पर बिठाया, सरसावा इलाके में ले गए और एक बांध के पास फेंक दिया. बाद में राजू की वहीं मौत हो गई.

चाची के साथ थे नाजायज संबंध

एसपी ग्रामीण मयंक पाठक के मुताबिक, शुरुआती जांच में पता चला है कि राजू की पत्नी और शुभम के बीच करीब साढ़े तीन साल से प्रेम संबंध थे, जिसका राजू विरोध करता था. इसी दुश्मनी की वजह से शुभम ने मर्डर का प्लान बनाया. हालांकि, पुलिस को अभी तक महिला के मर्डर में उसके सीधे तौर पर शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला है. इस पहलू की जांच जारी है.

दोनों भाई हाईवे टोल प्लाजा से गिरफ्तार

सर्विलांस और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों का इस्तेमाल करके, पुलिस ने शुभम और रजत को देहरादून-अंबाला हाईवे पर सरसावा टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया. उनकी जानकारी के आधार पर, मर्डर में इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड, राजू के कपड़े, वॉलेट और ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किए गए. पुलिस ने शुभम के खून से सने कपड़े और जुर्म में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली. आरोपियों ने राजू का मोबाइल फोन तोड़कर बिन्नाखेड़ी के पास एक तालाब में फेंकने की बात भी कबूल की. ​​पुलिस फिलहाल मामले की आगे जांच कर रही है.