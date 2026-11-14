Prayagraj Murder: 3 महीने की लव मैरिज, 1 बच्चा और… शादी के बाद पत्नी ने क्यों कुचला पति का सिर?

Prayagraj Wife Killed Husband: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शादी के महज तीन महीने बाद रिश्ते में प्यार की जगह थी, वहीं खून की कहानी लिख दी गई. एक महिला पर अपने ही पति की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या करने का आरोप लगा है. इस वारदात का वीडियो भी सामने आया है, जिसने मामले को और सनसनीखेज बना दिया. बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था. आखिर तीन महीने पहले प्रेम विवाह करने वाले इस जोड़े के बीच ऐसा क्या हुआ कि मामला हत्या तक पहुंच गया?

विवाद के बाद पत्नी ने पति की हत्या कर दी

मामला प्रयागराज के यमुनानगर इलाके के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र का है. पुलिस के मुताबिक, 9 नवंबर को दोपहर करीब 3:30 बजे शेखर बंसल और उसकी पत्नी उर्मिला केवट के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. आरोप है कि इसी दौरान उर्मिला ने शेखर के सिर पर पत्थर से हमला कर दिया. गंभीर चोटों के कारण शेखर की मौके पर ही मौत हो गई.

घटना के बाद पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की. 11 नवंबर को आरोपी उर्मिला केवट को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. पुलिस को घटना से जुड़ा एक वीडियो भी मिला है, जो जांच का हिस्सा है.

तीन महीने पहले हुई थी लव मैरिज

पुलिस के मुताबिक, 35 साल के शेखर बंसल और 30 साल की उर्मिला केवट ने करीब तीन महीने पहले लव मैरिज की थी. उर्मिला अपने बेटे के साथ शेखर के साथ रह रही थी. बताया जा रहा है कि शेखर को शराब पीने की आदत थी और इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था. ACP बारा वेद व्यास के मुताबिक, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. फिलहाल, हत्या के पीछे के हालात और झगड़े की असली वजह का पता लगाया जा रहा है.