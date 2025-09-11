UP Crime: पुलिस मुठभेड़ में लंगड़ा हुआ कुख्यात गैंगस्टर और 25 हजार रुपये का इनामी अभियुक्त समीर

शामली, उत्तर प्रदेश से वरुण पंवार की रिपोर्ट

UP Crime: उत्तर प्रदेश के शामली में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ में गोली लगने से 25 हजार रुपये का कुख्यात इनामी गैंगस्टर समीर घायल हो गया, पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस व एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है. पुलिस ने घायल गैंगस्टर को उपचार के लिए शामली के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है जहां उसका उपचार चल रहा है.

कुख्यात अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था

दरअसल घटना की शामली जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है. इसी क्रम में पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि सदर कोतवाली क्षेत्र में कुख्यात इनामी गैंगस्टर समीर किसी बड़ी अपराधी घटना को अंजाम देने की फिराक में है. पुलिस व एसओजी की टीम संयुक्त रूप से वाहनों की चेकिंग कर रही थी.

पुलिस पर की फायरिंग

जैसे ही एक बाईक सवार युवक को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, तो युवक ने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर झोंक दिया, जबाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से भी की गई फायरिंग में बाइक सवारी युवक के पैर में गोली लग गई.

बरामदगी और घायल अभियुक्त का उपचार

पुलिस ने आरोपी बदमाश के पास से एक तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस व एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है, पुलिस की गिरफ्त में आए बदमाश का नाम समीर है, जो की सदर कोतवाली शामली का कुख्यात गैंगस्टर है। पुलिस ने घायल को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करा है। एसपी शामली एनपी सिंह का कहना है पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश इनामी गैंगस्टर है, पुलिस इसके पूरे सर्कल को खगाल रही है ओर भी साथियों की तलाश की जा रही है।