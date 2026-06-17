रात को भाभी के साथ देवर ने देख लिया आपत्तिजनक हालात में, इस कदर हुआ बेकाबू… 200 मीटर दूर खेत में ही कर दिया कांड

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां पर अवैध संबंध का खौफनाक अंत हुआ. महिला ने प्रेमी को रास्ते से हटाने के लिए अपने ही बेटे और देवर ने साथ मिलकर खूनी साजिश रची. इसके बाद तीनों ने पहले तो युवक का मार डाला फिर शव को गांव से दूर खेत में फेंक दिया, जिससे वह नहीं मिले और मिले तो भी कोई शक नहीं हो. पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और तीन में से दो आरोपयों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया.

पूरा मामला अजीमनगर थाना क्षेत्र के खंडिया गांव का है. यहां पर मां, बेटे और देवर ने मिलकर युवक की हत्या की थी। युवक से विधवा का प्रेम-प्रसंग हत्या का सबब बना. मुरादाबाद के गांव दयानाथपुर थाना छजलैट निवासी मनोज का शव खंडिया गांव के पास एक खेत में पड़ा मिला था. पुलिस ने जांच में पाया कि युवक की हत्या के बाद शव को खेत में जाकर डाल दिया गया था. पुलिस ने जब पोस्टमार्टम कराया तो रिपोर्ट में युवक के सर पर ईंट मार कर हत्या का क्लू मिला. पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर मामले की पूछताछ शुरू कर दी थी. पुलिस ने परिवार की शिकायत पर पुलिस ने विधवा शरबती उसका पुत्र सागर और देवर हरिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.

क्यों और कैसे की हत्या

पुलिस ने जांच की कड़ी में आरोपियों के फॉन कॉल डिटेल और अन्य जानकारियां निकालीं तो शक महिला और उसके बेटे के अलावा देवर पर गहराया गया. इसके बाद 2 आरोपयों को गिरफ्तार कर पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया. पुलिस पूछताछ में पता चला कि युवक मनोज की हत्या विधवा से प्रेम प्रसंग के चलते हुई थी.

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रविवार (14 जून, 2026) को देर शाम युवक मनोज खंडिया गांव आया विधवा से अफेयर के चलते उससे मिलने आया. इसके बाद आरोपियों ने रात के दौरान मनोज सिर पर ईंट मार कर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद चाचा-भतीजे (विधवा के बेटे और देवर) ने मिलकर शव को 200 मीटर दूर खेत में जाकर फेंक दिया, जिसे उन पर शक ना जाए.

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कौन हुआ गिरफ्तार

पुलिस ने 3 आरोपियों में विधवा और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे आरोपनी यानी देवर की तलाश में पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है. थाना अध्यक्ष कर्म सिंह पाल ने बताया कि युवक मनोज की हत्या में विधवा और उसके बेटे के अलावा देवर की संलिप्तता सामने आई है. इसके बाद 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरे को भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा, जिसके लिए लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है.

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