Home > उत्तर प्रदेश > बेटा नहीं तो बहू के कमरे में रात को कौन होता था, ससुर की नींद टूटी तो शादी के 7 साल बाद खुला सनसनीखेज राज़

बेटा नहीं तो बहू के कमरे में रात को कौन होता था, ससुर की नींद टूटी तो शादी के 7 साल बाद खुला सनसनीखेज राज़

Varanasi News:  वाराणसी में पति-पत्नी के दूरी का अजब मामला सामने आया है. शादी के सात साल बाद भी एक विवाहिता का संबंध अपने प्रेमी से बना रहा. आधी रात को ससुर ने प्रेमी को पकड़ लिया.

By: JP Yadav | Published: June 8, 2026 1:15:28 PM IST

UP Crime News: आधी रात को बहू के कमरे से आ रही थीं अजीब आवाजें, शादी के 7 साल बाद खुला सनसनीखेज राज़
UP Crime News: आधी रात को बहू के कमरे से आ रही थीं अजीब आवाजें, शादी के 7 साल बाद खुला सनसनीखेज राज़


Varanasi News: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. परिवार की सहमति से हुई शादी के 7 वर्ष बाद भी महिला का रिश्ता अपने प्रेमी से पूर्व की तरह बना रहा. हैरत की बात यह है कि 7 सालों के दौरान पति और महिला के परिवार वालों को इसकी भनक तक नहीं लगी. शनिवार (6 जून, 2026) को इसका खुलासा तब हुआ जब ससुर ने बहू के कमरे से किसी अनजान व्यक्ति का आवाज सुनी. इसके ससुर ने पुलिस बुला ली. जब पूरे मामला का खुलासा हुआ तो परिवार के साथ-साथ पति और पुलिस के भी होश उड़ गए. प्रेमी ने बताया कि वह अपने शादीशुदा प्रेमिका से संबंध बनाने आधी रात को आया था. इस दौरान बातचीत के दौरान वह पकड़ा गया. 

पति-पत्नी और वो का यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र का है. बताया जा रहा है कि रात को अगर ससुर जागकर नहीं जान लेता तो आगे भी बहू और उसके बीच संबंध जारी रहता. दरअसल, ससुर की रात को नींद खुल गई. वह बहु के कमरे के पास गया तो उसे अजीब आवाजें आने लीं. एक तो उसकी बहू की आवाज थी और दूसरी आवाज उसके बेटे की नहीं थी, जबकि कमरे में बहू के साथ उसके पति को होना चाहिए था. शक होने पर उसने आसपास के लोगों को इकट्ठा कर दिया. इसके बाद स्थानीय पुलिस भी बुला ली गई. पुलिस के पहुंचने पर बहू का कमरा खोया गया तो अंदर से उसका प्रेमी भी निकला.

पति जिद के आगे झुका

असली ट्विस्ट तब आया जब पति के सामने ही पत्नी ने कहा कि वह प्रेमी के साथ रहेगी. इसके साथ ही वह अपनी मांग पर अड़ गई. पहले से दो बच्चों की मां का यह रुख देखकर पति के साथ-साथ गांव के लोग और पुलिस भी हैरान रह गई. पत्नी की जिद के आगे पति भी झुक गया और उसने पत्नी को प्रेमी के साथ जाने की इजाजत दे दी,हालांकि, अभी तय इस पर सहमति नहीं बन पाई है.  उधर, शादीशुदा महिला ने दावा किया कि शादी से पहले से ही उसका उस युवक के साथ प्रेम संबंध था और वे दोनों एक मंदिर में शादी भी कर चुके हैं. 

You Might Be Interested In

प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी बहू

 वहीं, मायके पक्ष का कहना है कि जिस युवक के साथ वह प्रेम करती है और साथ रहना चाहती है वह युवक भी पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं. दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं. वहीं, समझौते की कोशिश की जा रही है. मौके पर पहुंची फूलपुर थाना पुलिस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए युवक और विवाहिता दोनों को थाने ले आई. विवाहिता के मायके वाले भी बुला लिए गए. फिलहाल दोनों पक्षों में बातचीत जारी है.  

यह भी पढ़ें: Basti News: ‘नेता जी’ का था खूबसूरत महिला से संबंध, प्रेमिका के देवर ने रात को देख लिया; फिर नहीं रख सका खुद पर काबू

2019 में हुई थी शादी

महिला की शादी साल 2019 में हुई थी. शादी के बाद बेटा-बेटी पैदा हुए. उधर, लाचार पति का कहना है कि अगर उसकी पत्नी अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ जाना चाहती है तो उसे अब कोई आपत्ति नहीं है. पति ने सिर्फ अपने दोनों बच्चों को अपने पास रखने की बात कही है. उसने पुलिस को इस बाबत एक पत्र भी दिया है.

यह भी पढ़ें: Chennai Crime News: अवैध संबंध में पत्नी ने पार कर दी सारी सीमा, बॉयफ्रेंड से करवा डाला घिनौना कांड

 

Tags: varanasi news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Pixel 10a खरीदने वालों की हुई बल्ले-बल्ले! डिस्काउंट के साथ...

June 8, 2026

गर्मी में भी ताकत देंगे ड्राई फ्रूट्स, ऐसे खाएं!

June 7, 2026

कढ़ी, रायता, दही, छाछ- गर्मी में क्या है बेस्ट!

June 7, 2026

पोल्का साड़ी और 13 लाख के नेकलेस में कंगना रनौत...

June 7, 2026

कौन हैं राशि खन्ना? पेड्डी विवाद के बीच क्यों हो...

June 7, 2026

जेल से लेकर टीवी स्टार बनने तक, जानिए मुनव्वर फारूकी...

June 7, 2026
बेटा नहीं तो बहू के कमरे में रात को कौन होता था, ससुर की नींद टूटी तो शादी के 7 साल बाद खुला सनसनीखेज राज़

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बेटा नहीं तो बहू के कमरे में रात को कौन होता था, ससुर की नींद टूटी तो शादी के 7 साल बाद खुला सनसनीखेज राज़
बेटा नहीं तो बहू के कमरे में रात को कौन होता था, ससुर की नींद टूटी तो शादी के 7 साल बाद खुला सनसनीखेज राज़
बेटा नहीं तो बहू के कमरे में रात को कौन होता था, ससुर की नींद टूटी तो शादी के 7 साल बाद खुला सनसनीखेज राज़
बेटा नहीं तो बहू के कमरे में रात को कौन होता था, ससुर की नींद टूटी तो शादी के 7 साल बाद खुला सनसनीखेज राज़