UP Crime: घसीटा और मुंह में ठूसा…,संभल में जिंदा जलती विधवा महिला बोली- ‘मैं अब नहीं बचूंगी’

UP Crime: उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले के गुन्नौर से एक दिल पसीज देने वाला मामला सामने आ रहा है, उस समय इंसानियत शर्मसार हो गई जब कुछ बदमाशों ने एक घर में घुसकर 44 साल की एक विधवा महिला को बेरहमी से पीटा, सिर्फ पीटा ही नहीं बल्कि फिर उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर, उस पर डीज़ल डालकर आग लगा दी. जिसके बाद बुरी तरह से झुलसी महिला ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. पीड़िता के मरने से पहले दिए गए बयान के आधार पर, पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें एक नामज़द आरोपी भी शामिल है.

महिला के साथ ऐसी हैवानियत

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये पूरा सनसनीखेज़ मामला गुन्नौर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव का है. वहीं बता दें कि मृतका की पहचान 44 साल की अनेकश्री के रूप में हुई है, जो स्वर्गीय किशनपाल की पत्नी थीं. रिपोर्ट के मुताबिक, देर रात कई हमलावर दीवार फांदकर महिला के घर में घुस गए. उस समय महिला सो रही थी. आरोप है कि हमलावरों ने सोते समय ही महिला को दबोच लिया, उसे घसीटकर दूसरे कमरे में ले गए और उसकी बेरहमी से पिटाई की. इसके बाद, क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए, आरोपियों ने महिला के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि वह चीख न सके, फिर उस पर डीज़ल डालकर आग लगा दी.

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जैसे ही जागा बेटा…

महिला आग में तड़प रही थी और बुरी तरह चीख रही थी, जिसके बाद उसकी चीख सुनकर उसका 15 साल का बेटा अचानक जाग गया. जब तक बेटा और परिवार के अन्य सदस्य शोर सुनकर मौके पर पहुंचे, तब तक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो चुके थे. घबराहट में, परिवार के सदस्य बुरी तरह से झुलसी अनेकश्री को गुन्नौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले गए. वहां प्राथमिक उपचार देने के बाद, और महिला की गंभीर हालत को देखते हुए, डॉक्टरों ने उसे अलीगढ़ रेफर कर दिया. बाद में, जब उसकी हालत और बिगड़ी, तो उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ज़िंदगी और मौत के बीच जूझते हुए उसने आखिरकार अपनी आखिरी सांस ली. पीड़िता ने मौत से पहले खोला राज

दर्द में तड़पती हुई महिला ने अपनी मौत से ठीक पहले पुलिस और एक मजिस्ट्रेट के सामने अपना ‘डाइंग डिक्लेरेशन’ (मृत्यु-पूर्व बयान) दर्ज करवाया. दर्द से कराहते हुए अपने अंतिम बयानों में, उस महिला ने मुख्य आरोपी का नाम लेते हुए कहा, अब मैं नहीं बचूँगी; हे शिवराज, तुम बर्बाद हो जाओगे. पीड़िता के इस बयान ने पुलिस जाँच की दिशा को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है.

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