Home > उत्तर प्रदेश > तौलिया लेकर नहाने गई थी महिला, अचानक बाथरूम में घुस आया जीजा: फिर जो हुआ…

तौलिया लेकर नहाने गई थी महिला, अचानक बाथरूम में घुस आया जीजा: फिर जो हुआ…

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कैंट पुलिस स्टेशन इलाके से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आप पानी-पानी होने वाले हैं. दरअसल, एक 29 साल की औरत ने अपने पति के जीजा पर पिछले छह महीनों से लगातार गंदी हरकतें करने का आरोप लगाया.

By: Heena Khan | Published: July 1, 2026 1:30:23 PM IST

jija saali crime news
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UP Crime News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कैंट पुलिस स्टेशन इलाके से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आप पानी-पानी होने वाले हैं. दरअसल, एक 29 साल की औरत ने अपने पति के जीजा पर पिछले छह महीनों से लगातार गंदी हरकतें करने का आरोप लगाया, उसका कहना है कि उसके साथ अश्लील हरकतें की जा रही थीं ऑर्डर गलत तरीके से भी छुआ जाता था. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महिला की शिकायत पर कैंट पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

6 महीने से कर रहा था गंदी हरकतें 

बता दें कि पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता ने बताया कि कुशीनगर जिले का रहने वाला उसके पति का जीजा जब भी पिछले छह महीनों में उनके घर आता था, तो उसके साथ गंदी-गंदी हरकते करता था. महिला ने बताया कि आरोपी कभी-कभी उसके कमरे में झांकता था या किचन में घुसकर गलत हरकत करने की कोशिश करता था. महिला का कहना है कि जब भी वो विरोध करती थी, तो आरोपी पारिवारिक रिश्तों का हवाला देकर उसे चुप रहने के लिए मजबूर करता था.

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बाथरूम में करने वाला था कांड 

पीड़िता ने ये भी बताया कि एक दिन जब वो नहाने के लिए बाथरूम जा रही थी, तो आरोपी जबरदस्ती अंदर घुस आया और अश्लील हरकत करने की कोशिश की. उसने बताया कि उसने आरोपी को धक्का देकर और वहां से भागकर अपनी जान बचाई. महिला ने आरोप लगाया कि उसने अपने पति और ससुराल वालों को इस घटना के बारे में बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया; बल्कि उसी को दोषी ठहराने की कोशिश की गई. इसके बाद, उसने अपने पिता को जानकारी दी और उनके साथ कैंट पुलिस स्टेशन जाकर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई.

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Tags: crime newsJija Saalilove affair
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