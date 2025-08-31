UP Crime News: बहराइच में बीजेपी नेता की हत्या की साजिश नाकाम, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

संजय मिश्रा की रिपोर्ट, UP News: बहराइच जनपद में शनिवार की रात पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई ने एक सनसनीखेज साजिश का पर्दाफाश कर दिया। जानकारी के अनुसार कुछ शूटर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कद्दावर नेता व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह की हत्या की योजना बना चुके थे। पूरी प्लानिंग के मुताबिक उनके फार्म हाउस स्थित मंदिर पर हमला करना था। मगर किस्मत से दीप जलाने के समय में बदलाव ने नेता की जान बचा ली। पुलिस के मुताबिक गोलीबारी में एक अपराधी घायल हुआ जबकि तीन अन्य को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार लोगों में विजय सिंह के बड़े भाई का दामाद आलोक सिंह भी शामिल है। आलोक, बाराबंकी जिले का रहने वाला है और इस पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। घायल बदमाश परशुराम मौर्या को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।

मंदिर में पूजा का समय बदला,टल गई वारदात

विजय सिंह हर शनिवार अपने कड़सठ बिटोरा स्थित फार्म हाउस के मंदिर में दीपक जलाते हैं। शनिवार को वे सामान्य समय से कुछ पहले पहुंच गए और पूजा कर तुरंत लौट आए। तभी रेकी कर पहुंचे शूटरों को मौका ही नहीं मिला। इसी बीच एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों में आलोक सिंह भी है जो विजय सिंह के दिवंगत बड़े भाई तरुण सिंह का दामाद है। आशंका जताई जा रही है कि संपत्ति विवाद के चलते उसने शूटरों को सुपारी दी थी। आलोक तीन अन्य अपराधियों परशुराम मौर्या, प्रदीप यादव और साकेत रावत को लेकर फार्म हाउस तक पहुंचा था ताकि वे नेता की पहचान कर सकें।

तो क्या प्रॉपर्टी बिक्री से उपजा तनाव

विजय सिंह का कहना है कि उन्हें किसी तरह का खतरा होने की जानकारी नहीं थी। उनका आरोप है कि उनके बड़े भाई के निधन के बाद उनकी जमीन-जायदाद की वारिस उनकी बेटी है। मगर आलोक सिंह लंबे समय से उन संपत्तियों को बेचने में जुटा था। जब भी कोई सौदा तय होता, खरीदार उनसे भी राय मांगते थे। इससे आलोक को शक था कि विजय सिंह उसके काम में बाधा डाल रहे हैं।

एसपी सिटी रामानंद कुशवाहा का बयान

एसपी सिटी रामानंद कुशवाहा ने बताया कि लखनऊ एसटीएफ से सूचना मिली थी कि चार अपराधी विजय सिंह की हत्या के लिए इलाके में घूम रहे हैं। छापेमारी के दौरान जब पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में परशुराम मौर्या घायल हुआ और बाकी पकड़े गए। इस घटनाक्रम ने जिले में हलचल मचा दी है। पुलिस अब मामले की जड़ तक जाने और संपत्ति विवाद की परतें खोलने में जुटी है।

