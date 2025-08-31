Home > उत्तर प्रदेश > UP Crime News: बहराइच में बीजेपी नेता की हत्या की साजिश नाकाम, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

UP Crime News: बहराइच में बीजेपी नेता की हत्या की साजिश नाकाम, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

UP News: बहराइच जनपद में शनिवार की रात पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई ने एक सनसनीखेज साजिश का पर्दाफाश कर दिया। जानकारी के अनुसार कुछ शूटर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कद्दावर नेता व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह की हत्या की योजना बना चुके थे। पूरी प्लानिंग के मुताबिक उनके फार्म हाउस स्थित मंदिर पर हमला करना था।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 31, 2025 13:01:52 IST

बहराइच मुठभेड़, बीजेपी नेता हत्या साजिश
बहराइच मुठभेड़, बीजेपी नेता हत्या साजिश

संजय मिश्रा की रिपोर्ट, UP News: बहराइच जनपद में शनिवार की रात पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई ने एक सनसनीखेज साजिश का पर्दाफाश कर दिया। जानकारी के अनुसार कुछ शूटर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कद्दावर नेता व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह की हत्या की योजना बना चुके थे। पूरी प्लानिंग के मुताबिक उनके फार्म हाउस स्थित मंदिर पर हमला करना था। मगर किस्मत से दीप जलाने के समय में बदलाव ने नेता की जान बचा ली। पुलिस के मुताबिक गोलीबारी में एक अपराधी घायल हुआ जबकि तीन अन्य को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार लोगों में विजय सिंह के बड़े भाई का दामाद आलोक सिंह भी शामिल है। आलोक, बाराबंकी जिले का रहने वाला है और इस पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। घायल बदमाश परशुराम मौर्या को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।

मंदिर में पूजा का समय बदला,टल गई वारदात

विजय सिंह हर शनिवार अपने कड़सठ बिटोरा स्थित फार्म हाउस के मंदिर में दीपक जलाते हैं। शनिवार को वे सामान्य समय से कुछ पहले पहुंच गए और पूजा कर तुरंत लौट आए। तभी रेकी कर पहुंचे शूटरों को मौका ही नहीं मिला। इसी बीच एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों में आलोक सिंह भी है जो विजय सिंह के दिवंगत बड़े भाई तरुण सिंह का दामाद है। आशंका जताई जा रही है कि संपत्ति विवाद के चलते उसने शूटरों को सुपारी दी थी। आलोक तीन अन्य अपराधियों परशुराम मौर्या, प्रदीप यादव और साकेत रावत को लेकर फार्म हाउस तक पहुंचा था ताकि वे नेता की पहचान कर सकें।

Punjab Flood News: पंजाब में बाढ़ से 323 गांव हुए प्रभावित, पशुओं के लिए जी का जंजाल बनी ये आफत

तो क्या प्रॉपर्टी बिक्री से उपजा तनाव

विजय सिंह का कहना है कि उन्हें किसी तरह का खतरा होने की जानकारी नहीं थी। उनका आरोप है कि उनके बड़े भाई के निधन के बाद उनकी जमीन-जायदाद की वारिस उनकी बेटी है। मगर आलोक सिंह लंबे समय से उन संपत्तियों को बेचने में जुटा था। जब भी कोई सौदा तय होता, खरीदार उनसे भी राय मांगते थे। इससे आलोक को शक था कि विजय सिंह उसके काम में बाधा डाल रहे हैं।

एसपी सिटी रामानंद कुशवाहा का बयान

एसपी सिटी रामानंद कुशवाहा ने बताया कि लखनऊ एसटीएफ से सूचना मिली थी कि चार अपराधी विजय सिंह की हत्या के लिए इलाके में घूम रहे हैं। छापेमारी के दौरान जब पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में परशुराम मौर्या घायल हुआ और बाकी पकड़े गए। इस घटनाक्रम ने जिले में हलचल मचा दी है। पुलिस अब मामले की जड़ तक जाने और संपत्ति विवाद की परतें खोलने में जुटी है।

Pune: शादी की बात करने के लिए लड़के को बुलाया घर, फिर लड़की के घरवालों ने पीट-पीटकर ली प्रेमी की जान

Tags: crime newsUP CrimeUP Newsuttar pradesh news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाए बच्चों के लिए स्वादिष्ट और बाजार जैसी...

September 1, 2025

रागी रोटी से करे अपने सुगर लेवल को कंट्रोल और...

September 1, 2025

झटपट तैयार करें मूंग दाल हलवा, स्वाद ऐसा कि उंगलियां...

September 1, 2025

किस समय पर चाय पीना होता है सबसे सही? जानें

August 31, 2025

खाली पेट अदरक को चबाने से क्या होता है?

August 31, 2025

लाल मिर्च खाने के 5 बड़े नुकसान

August 31, 2025
UP Crime News: बहराइच में बीजेपी नेता की हत्या की साजिश नाकाम, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

UP Crime News: बहराइच में बीजेपी नेता की हत्या की साजिश नाकाम, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP Crime News: बहराइच में बीजेपी नेता की हत्या की साजिश नाकाम, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा
UP Crime News: बहराइच में बीजेपी नेता की हत्या की साजिश नाकाम, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा
UP Crime News: बहराइच में बीजेपी नेता की हत्या की साजिश नाकाम, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा
UP Crime News: बहराइच में बीजेपी नेता की हत्या की साजिश नाकाम, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?