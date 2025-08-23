UP Crime News: कानपुर में बचपन के प्यार का खौफनाक अंजाम, प्रेमिका के भाई ने दोस्तों से करवाई हत्या

जेबा खांन की रिपोर्ट, UP Crime News: बचपन के प्यार और इश्क़ की जिद ने एक युवक की जान ले ली। मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र का है, जहां नोएडा में काम करने वाला 25 वर्षीय युवक कुलदीप यादव अपनी बचपन की प्रेमिका से मुलाकात और रिश्ते को लेकर अड़ा हुआ था। लेकिन युवती का भाई पवन इस रिश्ते का सख्त खिलाफ था। बार-बार चेतावनी देने के बावजूद जब कुलदीप पीछे नहीं हटा, तो पवन ने दोस्तों की मदद से खौफनाक साजिश रच डाली।

जानकारी के मुताबिक कुलदीप नोएडा में टेलर का काम करता था। वहां से उसे 12 अगस्त को उसके पुराने दोस्त मोहम्मद आसिफ और शिखर ने दो लाख रुपये का लालच देकर कानपुर बुलाया। कुलदीप बिना किसी शक के कानपुर आया और दोस्तों के साथ कार में बैठ गया। तीनों ने उसे घूमाने के बहाने ले जाकर रास्ते में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को झाड़ियों में फेंक दिया। 14 अगस्त को जब कुलदीप की लाश बरामद हुई, तो इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज तथा मोबाइल कॉल डिटेल्स के आधार पर घटना की सच्चाई सामने आई। पुलिस ने जब तीनों संदिग्धों को हिरासत में लिया तो पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पवन ने पुलिस के सामने कबूल किया कि वह अपनी बहन को कुलदीप से दूर रखना चाहता था, लेकिन कुलदीप लगातार उसके संपर्क में बना हुआ था। इसी गुस्से में उसने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई।

पूरे इलाके में दहशत का माहौल

वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि कुलदीप के परिवार को यह आभास भी नहीं था कि उसकी जान उसके बचपन के प्यार के कारण चली जाएगी। जिस रिश्ते को वह निभाना चाहता था, वही उसके मौत का सबब बना। पुलिस ने इस मामले में पवन, मोहम्मद आसिफ और शिखर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कुलदीप की मौत से पूरे इलाके में गम और दहशत का माहौल है। मोहल्ले में लोग अब भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि महज एक रिश्ते की जिद के चलते दोस्त ही दोस्त के दुश्मन बन जाएंगे और उसकी जिंदगी छीन लेंगे। यह सनसनीखेज वारदात न सिर्फ मोहब्बत के अंधेपन को उजागर करती है बल्कि यह भी बताती है कि रिश्तों में जब जिद और नफरत हावी हो जाए, तो उसका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है।

