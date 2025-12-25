Crime News: ‘पत्नी का मर्डर करके आया हूं’, खून से लथपथ थाने पहुंचा पति; बागपत से सामने आया रूह कंपा देने वाला मामला

Baghpat Murder Case: क्या हो जब अपना ही कोई जान का दुश्मन निकले? कोई ऐसा जो आपके बेहद करीब हो और आपकी जान ले ले, अपराध की दुनिया से एक ऐसा ही मामला सामने आ रहा है. जहां एक हमसफर ने अपनी ही पत्नी को सिर्फ चंद प्रॉपर्टी के कारण मौत की नींद सुला दिया. दरअसल, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के खेकड़ा कस्बे में बुधवार सुबह एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, इस घटना से पोरे इलाके में दहशत है. आरोप है कि एक आदमी ने अपनी पत्नी का बेरहमी से मर्डर कर दिया और फिर खुद को स्थानीय पुलिस स्टेशन में पुलिस के हवाले कर दिया. इस अपराध के पीछे का कारण पति-पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहा प्रॉपर्टी विवाद बताया जा रहा है. चलिए जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है?

प्रॉपर्टी के खातिर ली जान

जानकारी के मुताबिक, मृतक महिला की पहचान 50 साल की संगीता के रूप में हुई है. आरोपी पति रमन पाल गाजियाबाद जिले के जलालाबाद गांव का रहने वाला है. बताया जा रहा है कि रमन पाल खेती के साथ-साथ रियल एस्टेट का भी काम करता था. पुलिस के मुताबिक, करीब दो साल पहले रमन पाल ने खेकड़ा कस्बे में एक घर खरीदा था और उसे अपनी पत्नी संगीता के नाम पर रजिस्टर करवा दिया था. इसी घर को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर कलेश रहता था, यही कलेश उसकी पत्नी की जान का दुश्मन बन गया.

ऐसे उतारा मौत के घाट

परिवार वालों का कहना है कि प्रॉपर्टी विवाद और दूसरी अनबन की वजह से पति-पत्नी के रिश्ते में काफी समय से तनाव था. हालात इतने बिगड़ गए थे कि वे अलग-अलग रह रहे थे. रमन पाल अपने गांव जलालाबाद में रह रहा था, जबकि संगीता खेकड़ा में उसी घर में अपने मामा के बेटे राजीव के साथ रह रही थी.

जानकारी के मुताबिक, बुधवार सुबह करीब 8:00 बजे, रमन पाल जलालाबाद से खेकड़ा आया. शुरुआती जांच में पता चला कि घर पहुंचते ही उसका अपनी पत्नी से प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा किया. विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई. आरोप है कि इसी झगड़े के दौरान रमन पाल ने अपनी पत्नी का बेरहमी से मर्डर कर दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद रमन पाल सीधे खेकड़ा पुलिस स्टेशन गया और पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया, और उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी. आरोपी के इस काम से पुलिस एक पल के लिए हैरान रह गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और ज़रूरी कार्रवाई शुरू की.

